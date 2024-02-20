Вскрылись подробности обстрела полицейским машины с пьяным водителем под Пермью

Пермский полицейский, открывший огонь по авто, ранее в погоне обстрелял «Газель»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, полицейская машина, полиция
Полицейский открыл огонь по машине, водитель которой не желал останавливаться Фото:

Сотрудник ДПС, открывший стрельбу по автомобилю с пьяным водителем на пермской трассе, годом ранее подобным образом остановил «Газель». Об этом рассказал друг пострадавших. В результате инцидента 19 февраля пять пуль попало в 18-летнюю девушку, еще одна — в другого пассажира.

«В прошлом году этот сотрудник обстрелял „Газель“ при задержании пьяного», — пояснил источник в беседе с порталом 59.RU. По дынным издания, в этот раз правоохранитель произвел 30 выстрелов по машине.

Редакция URA.RU обратилась за разъяснениями по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Друг потерпевших отметил, что в тот вечер девушка попросила приятеля подвезти ее из Юго-Камского в Пермь. С ними отправился общий знакомый. Водитель, находившийся за рулем Lada, не имел прав на управление транспортным средством. Машина была куплена, и он просто пользовался ею.

В полиции отмечали, что во время преследования нарушитель совершал опасные маневры, именно поэтому сотрудник ДПС принял решение открыть огонь по автомобилю. В соцсети появилось видео происшествия. ЧП произошло на дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово. URA.RU выяснило, что пострадавшая девушка сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудник ДПС, открывший стрельбу по автомобилю с пьяным водителем на пермской трассе, годом ранее подобным образом остановил «Газель». Об этом рассказал друг пострадавших. В результате инцидента 19 февраля пять пуль попало в 18-летнюю девушку, еще одна — в другого пассажира. «В прошлом году этот сотрудник обстрелял „Газель“ при задержании пьяного», — пояснил источник в беседе с порталом 59.RU. По дынным издания, в этот раз правоохранитель произвел 30 выстрелов по машине. Редакция URA.RU обратилась за разъяснениями по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Друг потерпевших отметил, что в тот вечер девушка попросила приятеля подвезти ее из Юго-Камского в Пермь. С ними отправился общий знакомый. Водитель, находившийся за рулем Lada, не имел прав на управление транспортным средством. Машина была куплена, и он просто пользовался ею. В полиции отмечали, что во время преследования нарушитель совершал опасные маневры, именно поэтому сотрудник ДПС принял решение открыть огонь по автомобилю. В соцсети появилось видео происшествия. ЧП произошло на дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово. URA.RU выяснило, что пострадавшая девушка сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...