Вскрылись подробности обстрела полицейским машины с пьяным водителем под Пермью

Пермский полицейский, открывший огонь по авто, ранее в погоне обстрелял «Газель»

Полицейский открыл огонь по машине, водитель которой не желал останавливаться Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудник ДПС, открывший стрельбу по автомобилю с пьяным водителем на пермской трассе, годом ранее подобным образом остановил «Газель». Об этом рассказал друг пострадавших. В результате инцидента 19 февраля пять пуль попало в 18-летнюю девушку, еще одна — в другого пассажира.

«В прошлом году этот сотрудник обстрелял „Газель“ при задержании пьяного», — пояснил источник в беседе с порталом 59.RU. По дынным издания, в этот раз правоохранитель произвел 30 выстрелов по машине.

Редакция URA.RU обратилась за разъяснениями по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Друг потерпевших отметил, что в тот вечер девушка попросила приятеля подвезти ее из Юго-Камского в Пермь. С ними отправился общий знакомый. Водитель, находившийся за рулем Lada, не имел прав на управление транспортным средством. Машина была куплена, и он просто пользовался ею.

В полиции отмечали, что во время преследования нарушитель совершал опасные маневры, именно поэтому сотрудник ДПС принял решение открыть огонь по автомобилю. В соцсети появилось видео происшествия. ЧП произошло на дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово. URA.RU выяснило, что пострадавшая девушка сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.