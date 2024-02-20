Мужчина пропал 12 февраля
В Екатеринбурге с 12 февраля идут поиски 39-летнего Игоря Гольцова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Игорь Гольцов 1985 года рождения. Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в светло-бежевый пуховик», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».
Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)-700-54-52 или 112. Инфорг: Людмила (Сова) 8(904)544-72-24.
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