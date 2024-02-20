В Екатеринбурге больше недели не могут найти 39-летнего мужчину. Фото

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Мужчина пропал 12 февраля Фото:

В Екатеринбурге с 12 февраля идут поиски 39-летнего Игоря Гольцова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Игорь Гольцов 1985 года рождения. Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в светло-бежевый пуховик», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)-700-54-52 или 112. Инфорг: Людмила (Сова) 8(904)544-72-24.

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В Екатеринбурге с 12 февраля идут поиски 39-летнего Игоря Гольцова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Игорь Гольцов 1985 года рождения. Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в светло-бежевый пуховик», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)-700-54-52 или 112. Инфорг: Людмила (Сова) 8(904)544-72-24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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