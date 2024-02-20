Белый дом назвал «мудрым шагом» бегство ВСУ из Авдеевки

Кирби: руководство Украины поступило мудро, выведя войска из Авдеевки

20 февраля 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Если ВСУ не получит поддержки от Запада, то РФ сможет взять больше территорий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины сделали разумный шаг, когда решили оставить Авдеевку (ДНР). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «На самом деле президент [Украины Владимир] Зеленский сделал мудрый шаг, выведя свои войска, чтобы они не были окружены, чтобы сохранить их и имеющиеся ценные ресурсы», — слова Кирби передает ТАСС. Также он уточнил, что дальше будет видно, смогут ли российские войска достичь долгосрочной стратегической цели по взятию Авдеевки. По словам представителя Белого дома, если Украина не получит дополнительной поддержки со стороны Запада, то наступление на Авдеевку может оказать значимое влияние на боевые действия на востоке. Кроме того, Россия сможет взять большее количество территорий. Кирби считает, что нехватка средств в ВСУ связана с «бездействием Конгресса». Россия освободила Авдеевку 17 февраля. У Киева было 10 лет, чтобы выстроить оборону города, однако это не принесло особых результатов. Майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман отмечал, что Авдеевка была удобным для Украины пунктом, чтобы наносить удары по Донецку. По словам Зеленского, украинские войска столкнулись с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило РФ адаптироваться на фронте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Украины сделали разумный шаг, когда решили оставить Авдеевку (ДНР). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «На самом деле президент [Украины Владимир] Зеленский сделал мудрый шаг, выведя свои войска, чтобы они не были окружены, чтобы сохранить их и имеющиеся ценные ресурсы», — слова Кирби передает ТАСС. Также он уточнил, что дальше будет видно, смогут ли российские войска достичь долгосрочной стратегической цели по взятию Авдеевки. По словам представителя Белого дома, если Украина не получит дополнительной поддержки со стороны Запада, то наступление на Авдеевку может оказать значимое влияние на боевые действия на востоке. Кроме того, Россия сможет взять большее количество территорий. Кирби считает, что нехватка средств в ВСУ связана с «бездействием Конгресса». Россия освободила Авдеевку 17 февраля. У Киева было 10 лет, чтобы выстроить оборону города, однако это не принесло особых результатов. Майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман отмечал, что Авдеевка была удобным для Украины пунктом, чтобы наносить удары по Донецку. По словам Зеленского, украинские войска столкнулись с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило РФ адаптироваться на фронте.