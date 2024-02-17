Зеленский намекнул, что в бегстве ВСУ из Авдеевки виноват Запад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый главком ВСУ Александр Сырский принял правильное решение, когда вывел войска из Авдеевки. По его словам, Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило России адаптироваться на фронте. Об этом он высказался на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Принято правильное решение по Авдеевке. Надо было сохранить жизнь воинов», — сказал Зеленский на конференции, трансляция велась в соцсети X. Он добавил, что ВС РФ штурмовали город с октября.
Зеленский также заявил, что Киев ограничен дальностью и достаточностью вооружений, что зависит не только от него. Это подтвердила ситуация в Авдеевке. «Содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет [президенту РФ Владимиру] Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий, заключил украинский лидер.
ВС РФ полностью освободили Авдеевку (ДНР). Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе войск из города, переведя свои подразделения на более выгодные оборонительные позиции. Бойцы ВС РФ установили российский флаг в центре города. При этом известно, что некоторые военнослужащие ВСУ все еще находятся на авдеевском коксохимическом заводе.
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