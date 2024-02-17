Зеленский намекнул, что в бегстве ВСУ из Авдеевки виноват Запад

Зеленский назвал нехватку оружия причиной отступления ВСУ из Авдеевки

17 февраля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

ВСУ отступили из Авдеевки из-за искусственной нехватки оружия, заявил Владимир Зеленский Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый главком ВСУ Александр Сырский принял правильное решение, когда вывел войска из Авдеевки. По его словам, Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило России адаптироваться на фронте. Об этом он высказался на Мюнхенской конференции по безопасности. Новость по теме Российские войска освободили Авдеевку: что об этом пишут западные СМИ «Принято правильное решение по Авдеевке. Надо было сохранить жизнь воинов», — сказал Зеленский на конференции, трансляция велась в соцсети X. Он добавил, что ВС РФ штурмовали город с октября. Зеленский также заявил, что Киев ограничен дальностью и достаточностью вооружений, что зависит не только от него. Это подтвердила ситуация в Авдеевке. «Содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет [президенту РФ Владимиру] Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий, заключил украинский лидер. ВС РФ полностью освободили Авдеевку (ДНР). Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе войск из города, переведя свои подразделения на более выгодные оборонительные позиции. Бойцы ВС РФ установили российский флаг в центре города. При этом известно, что некоторые военнослужащие ВСУ все еще находятся на авдеевском коксохимическом заводе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый главком ВСУ Александр Сырский принял правильное решение, когда вывел войска из Авдеевки. По его словам, Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило России адаптироваться на фронте. Об этом он высказался на Мюнхенской конференции по безопасности. «Принято правильное решение по Авдеевке. Надо было сохранить жизнь воинов», — сказал Зеленский на конференции, трансляция велась в соцсети X. Он добавил, что ВС РФ штурмовали город с октября. Зеленский также заявил, что Киев ограничен дальностью и достаточностью вооружений, что зависит не только от него. Это подтвердила ситуация в Авдеевке. «Содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет [президенту РФ Владимиру] Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий, заключил украинский лидер. ВС РФ полностью освободили Авдеевку (ДНР). Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе войск из города, переведя свои подразделения на более выгодные оборонительные позиции. Бойцы ВС РФ установили российский флаг в центре города. При этом известно, что некоторые военнослужащие ВСУ все еще находятся на авдеевском коксохимическом заводе.