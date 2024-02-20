В США раскрыли, что войдет в новый пакет санкций

Новый пакет антироссийских санкций затронет военно-промышленный комплекс (ВПК), а также «источники дохода» в экономике России. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«США представят новые санкции против России, которые затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексе страны наряду с источниками дохода для ее экономики», — сказал Салливан. Планируется, что санкции объявят 23 февраля.
В Вашингтоне намерены ввести крупный пакет санкций против РФ. Причина этому послужила ситуация вокруг Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), который скончался 16 февраля.
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