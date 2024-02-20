В мире США В США раскрыли, что войдет в новый пакет санкций Салливан: новый пакет санкций против РФ затронет ВПК 21 февраля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 + Новый пакет санкций против России затронет ВПК, сказал Салливан Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новый пакет антироссийских санкций затронет военно-промышленный комплекс (ВПК), а также «источники дохода» в экономике России. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «США представят новые санкции против России, которые затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексе страны наряду с источниками дохода для ее экономики», — сказал Салливан. Планируется, что санкции объявят 23 февраля. В Вашингтоне намерены ввести крупный пакет санкций против РФ. Причина этому послужила ситуация вокруг Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), который скончался 16 февраля. Новый пакет антироссийских санкций затронет военно-промышленный комплекс (ВПК), а также «источники дохода» в экономике России. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «США представят новые санкции против России, которые затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексе страны наряду с источниками дохода для ее экономики», — сказал Салливан. Планируется, что санкции объявят 23 февраля. В Вашингтоне намерены ввести крупный пакет санкций против РФ. Причина этому послужила ситуация вокруг Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), который скончался 16 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям