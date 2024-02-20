Россиянка заявила об отказе продать ей воду в Риме из-за ее гражданства

21 февраля 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Россиянка живет в Италии десять лет и имеет в этой стране вид на жительство Фото: Наталия Вершинина © URA.RU Россиянке Анне Лариной, вылетевшей из аэропорта Фьюмичино в Риме, отказали продать воду в одном из магазинов из-за ее российского паспорта. Об этом рассказала сама женщина. «Женщина мотивировала свой отказ тем, что у покупательницы есть российский паспорт: продавщица сказала, что по этой причине не может продать ей воду или что-либо еще. Также продавщица предложила ей ознакомиться с позицией итальянского МИДа относительно действий России», — слова Лариной передают Corriere Della Sera и Roma Today. Россиянка добавила, что живет в Италии уже десять лет, а также имеет в этой стране вид на жительство и платит налоги. Издания показали кадры, на которых женщина по-итальянски рассказала об инциденте. Россиянка уточнила, что попыталась купить воды в магазине Aelia Duty Free. Администрация аэропорта косвенно подтвердила случившееся. Как отмечают Roma Today и La Repubblica, она принесла извинения и отметила, что подобное поведение «не соответствует стандартам коммерческих партнеров». В свою очередь, управляющая магазином компания Aelia Duty Free Italia заявила, что организует проверки, чтобы таких случаев больше не было. Ранее издание Sportskeeda рассказало, что российские киберспортсмены выиграли чемпионат по Fortnite и должны были получить 200 тысяч долларов призовых. Однако им отказались выплатить деньги из-за наличия у них российских паспортов. Также журналист Кости Хейсканен рассказывал, что работников финской компании уволили из-за российского паспорта. Сообщалось, что это не первый случай, когда граждане РФ лишаются своих рабочих мест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянке Анне Лариной, вылетевшей из аэропорта Фьюмичино в Риме, отказали продать воду в одном из магазинов из-за ее российского паспорта. Об этом рассказала сама женщина. «Женщина мотивировала свой отказ тем, что у покупательницы есть российский паспорт: продавщица сказала, что по этой причине не может продать ей воду или что-либо еще. Также продавщица предложила ей ознакомиться с позицией итальянского МИДа относительно действий России», — слова Лариной передают Corriere Della Sera и Roma Today. Россиянка добавила, что живет в Италии уже десять лет, а также имеет в этой стране вид на жительство и платит налоги. Издания показали кадры, на которых женщина по-итальянски рассказала об инциденте. Россиянка уточнила, что попыталась купить воды в магазине Aelia Duty Free. Администрация аэропорта косвенно подтвердила случившееся. Как отмечают Roma Today и La Repubblica, она принесла извинения и отметила, что подобное поведение «не соответствует стандартам коммерческих партнеров». В свою очередь, управляющая магазином компания Aelia Duty Free Italia заявила, что организует проверки, чтобы таких случаев больше не было. Ранее издание Sportskeeda рассказало, что российские киберспортсмены выиграли чемпионат по Fortnite и должны были получить 200 тысяч долларов призовых. Однако им отказались выплатить деньги из-за наличия у них российских паспортов. Также журналист Кости Хейсканен рассказывал, что работников финской компании уволили из-за российского паспорта. Сообщалось, что это не первый случай, когда граждане РФ лишаются своих рабочих мест.