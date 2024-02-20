20 февраля 2024

Россиянка заявила об отказе продать ей воду в Риме из-за ее гражданства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Италия. Рим , собор святого петра, рим
Россиянка живет в Италии десять лет и имеет в этой стране вид на жительство Фото:

Россиянке Анне Лариной, вылетевшей из аэропорта Фьюмичино в Риме, отказали продать воду в одном из магазинов из-за ее российского паспорта. Об этом рассказала сама женщина.

«Женщина мотивировала свой отказ тем, что у покупательницы есть российский паспорт: продавщица сказала, что по этой причине не может продать ей воду или что-либо еще. Также продавщица предложила ей ознакомиться с позицией итальянского МИДа относительно действий России», — слова Лариной передают Corriere Della Sera и Roma Today. Россиянка добавила, что живет в Италии уже десять лет, а также имеет в этой стране вид на жительство и платит налоги.

Издания показали кадры, на которых женщина по-итальянски рассказала об инциденте. Россиянка уточнила, что попыталась купить воды в магазине Aelia Duty Free.

Администрация аэропорта косвенно подтвердила случившееся. Как отмечают Roma Today и La Repubblica, она принесла извинения и отметила, что подобное поведение «не соответствует стандартам коммерческих партнеров». В свою очередь, управляющая магазином компания Aelia Duty Free Italia заявила, что организует проверки, чтобы таких случаев больше не было.

Ранее издание Sportskeeda рассказало, что российские киберспортсмены выиграли чемпионат по Fortnite и должны были получить 200 тысяч долларов призовых. Однако им отказались выплатить деньги из-за наличия у них российских паспортов. Также журналист Кости Хейсканен рассказывал, что работников финской компании уволили из-за российского паспорта. Сообщалось, что это не первый случай, когда граждане РФ лишаются своих рабочих мест.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянке Анне Лариной, вылетевшей из аэропорта Фьюмичино в Риме, отказали продать воду в одном из магазинов из-за ее российского паспорта. Об этом рассказала сама женщина. «Женщина мотивировала свой отказ тем, что у покупательницы есть российский паспорт: продавщица сказала, что по этой причине не может продать ей воду или что-либо еще. Также продавщица предложила ей ознакомиться с позицией итальянского МИДа относительно действий России», — слова Лариной передают Corriere Della Sera и Roma Today. Россиянка добавила, что живет в Италии уже десять лет, а также имеет в этой стране вид на жительство и платит налоги. Издания показали кадры, на которых женщина по-итальянски рассказала об инциденте. Россиянка уточнила, что попыталась купить воды в магазине Aelia Duty Free. Администрация аэропорта косвенно подтвердила случившееся. Как отмечают Roma Today и La Repubblica, она принесла извинения и отметила, что подобное поведение «не соответствует стандартам коммерческих партнеров». В свою очередь, управляющая магазином компания Aelia Duty Free Italia заявила, что организует проверки, чтобы таких случаев больше не было. Ранее издание Sportskeeda рассказало, что российские киберспортсмены выиграли чемпионат по Fortnite и должны были получить 200 тысяч долларов призовых. Однако им отказались выплатить деньги из-за наличия у них российских паспортов. Также журналист Кости Хейсканен рассказывал, что работников финской компании уволили из-за российского паспорта. Сообщалось, что это не первый случай, когда граждане РФ лишаются своих рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...