В мире Украина Сальдо поблагодарил пехотинцев за освобождение Крынок 21 февраля 2024 в 00:54 Размер текста - 17 + Сальдо поблагодарил пехотинцев 810-й бригады за освобождение Крынок Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил пехотинцев 810-й бригады за освобождение Крынок. Об этом он написал в соцсети. «Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои», — написал Сальдо в telegram-канале. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российская армия зачистила село Крынки. Президент РФ Владимир Путин призвал оставшихся в селе украинских военных сдаться в плен. Бойцы подняли флаг России над несколькими точками города. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил пехотинцев 810-й бригады за освобождение Крынок. Об этом он написал в соцсети. «Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои», — написал Сальдо в telegram-канале. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российская армия зачистила село Крынки. Президент РФ Владимир Путин призвал оставшихся в селе украинских военных сдаться в плен. Бойцы подняли флаг России над несколькими точками города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям