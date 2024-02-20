Сальдо поблагодарил пехотинцев за освобождение Крынок

Сальдо поблагодарил пехотинцев 810-й бригады за освобождение Крынок
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил пехотинцев 810-й бригады за освобождение Крынок. Об этом он написал в соцсети.
«Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои», —
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российская армия зачистила село Крынки. Президент РФ Владимир Путин призвал оставшихся в селе украинских военных сдаться в плен. Бойцы подняли флаг России над несколькими точками города.
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