20 февраля 2024

Сальдо поблагодарил пехотинцев за освобождение Крынок

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Сальдо поблагодарил пехотинцев 810-й бригады за освобождение Крынок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил пехотинцев 810-й бригады за освобождение Крынок. Об этом он написал в соцсети.

«Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои», — написал Сальдо в telegram-канале.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российская армия зачистила село Крынки. Президент РФ Владимир Путин призвал оставшихся в селе украинских военных сдаться в плен. Бойцы подняли флаг России над несколькими точками города.

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил пехотинцев 810-й бригады за освобождение Крынок. Об этом он написал в соцсети. «Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои», — написал Сальдо в telegram-канале. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российская армия зачистила село Крынки. Президент РФ Владимир Путин призвал оставшихся в селе украинских военных сдаться в плен. Бойцы подняли флаг России над несколькими точками города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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