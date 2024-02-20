Шойгу: Крынки зачищены

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ВС РФ практически зачистили Крынки, заявил Сергей Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные Силы РФ зачистили село Крынки (Херсонская область). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Мы встали практически по всему побережью реки крынки и конки. <…> очень достойно себя повели десантники», — сказал Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что в Крынках идет зачистка территории, поскольку часть ВСУ еще сидит в подвалах.

Ранее российские военнослужащие взяли Авдеевку. Бойцы подняли флаг России над несколькими точками города.

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Вооруженные Силы РФ зачистили село Крынки (Херсонская область). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Мы встали практически по всему побережью реки крынки и конки. <…> очень достойно себя повели десантники», — сказал Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что в Крынках идет зачистка территории, поскольку часть ВСУ еще сидит в подвалах. Ранее российские военнослужащие взяли Авдеевку. Бойцы подняли флаг России над несколькими точками города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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