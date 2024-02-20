Шойгу: Крынки зачищены

20 февраля 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

ВС РФ практически зачистили Крынки, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные Силы РФ зачистили село Крынки (Херсонская область). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Мы встали практически по всему побережью реки крынки и конки. <…> очень достойно себя повели десантники», — сказал Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что в Крынках идет зачистка территории, поскольку часть ВСУ еще сидит в подвалах. Ранее российские военнослужащие взяли Авдеевку. Бойцы подняли флаг России над несколькими точками города.

Вооруженные Силы РФ зачистили село Крынки (Херсонская область). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Мы встали практически по всему побережью реки крынки и конки. <…> очень достойно себя повели десантники», — сказал Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что в Крынках идет зачистка территории, поскольку часть ВСУ еще сидит в подвалах. Ранее российские военнослужащие взяли Авдеевку. Бойцы подняли флаг России над несколькими точками города.