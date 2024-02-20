На трассе Р-254 «Иртыш» в Курганской области образовались колдобины и ямы. Полотно трассы пришло в негодность черед два года после капитального ремонта. По дынным реготделения «Народного фронта» (ОНФ), как раз в это время истек срок гарантийных обязательств подрядчика. При этом дорожники продолжают заделывать дыры песком.
«Попросим прокуратуру провести проверку. Узнаем, как долго планируют разорять песочные карьеры и когда будет проведен качественный ремонт дороги. Грузовые автомобили вынуждены ехать посередине проезжей части, легковушкам приходится лавировать и между ямами, и между большегрузами. Водитель легко может остаться без колес. Ни о какой безопасности речи нет», — написано на сайте ОНФ в соцсети «ВКонтакте».
В ГИБДД отметили, что только с начала года составлено пять административных материалов — профильные службы продолжают насыпать песок в ямы. В 2021 году на ремонт федеральной трассе потратили 65 млн рублей.
Редакция URA.RU направила запрос в ФКУ Упрдор «Южный Урал», отвечающее за содержание дороги, по теме публикации. Ответ ожидается.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.