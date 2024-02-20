20 февраля 2024

Курганский ОНФ уличил дорожников в некачественном ремонте федеральной трассы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Ботаническое. Курган, автомобиль, плохая дорога, яма в дороге, шоссе батоническое
Дорожное полотно покрылось ямами и рытвинами спустя два года после ремонта Фото:

На трассе Р-254 «Иртыш» в Курганской области образовались колдобины и ямы. Полотно трассы пришло в негодность черед два года после капитального ремонта. По дынным реготделения «Народного фронта» (ОНФ), как раз в это время истек срок гарантийных обязательств подрядчика. При этом дорожники продолжают заделывать дыры песком.

«Попросим прокуратуру провести проверку. Узнаем, как долго планируют разорять песочные карьеры и когда будет проведен качественный ремонт дороги. Грузовые автомобили вынуждены ехать посередине проезжей части, легковушкам приходится лавировать и между ямами, и между большегрузами. Водитель легко может остаться без колес. Ни о какой безопасности речи нет», — написано на сайте ОНФ в соцсети «ВКонтакте».

В ГИБДД отметили, что только с начала года составлено пять административных материалов — профильные службы продолжают насыпать песок в ямы. В 2021 году на ремонт федеральной трассе потратили 65 млн рублей.

Редакция URA.RU направила запрос в ФКУ Упрдор «Южный Урал», отвечающее за содержание дороги, по теме публикации. Ответ ожидается.

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На трассе Р-254 «Иртыш» в Курганской области образовались колдобины и ямы. Полотно трассы пришло в негодность черед два года после капитального ремонта. По дынным реготделения «Народного фронта» (ОНФ), как раз в это время истек срок гарантийных обязательств подрядчика. При этом дорожники продолжают заделывать дыры песком. «Попросим прокуратуру провести проверку. Узнаем, как долго планируют разорять песочные карьеры и когда будет проведен качественный ремонт дороги. Грузовые автомобили вынуждены ехать посередине проезжей части, легковушкам приходится лавировать и между ямами, и между большегрузами. Водитель легко может остаться без колес. Ни о какой безопасности речи нет», — написано на сайте ОНФ в соцсети «ВКонтакте». В ГИБДД отметили, что только с начала года составлено пять административных материалов — профильные службы продолжают насыпать песок в ямы. В 2021 году на ремонт федеральной трассе потратили 65 млн рублей. Редакция URA.RU направила запрос в ФКУ Упрдор «Южный Урал», отвечающее за содержание дороги, по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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