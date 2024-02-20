Курганский ОНФ уличил дорожников в некачественном ремонте федеральной трассы. Видео

21 февраля 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Дорожное полотно покрылось ямами и рытвинами спустя два года после ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Р-254 «Иртыш» в Курганской области образовались колдобины и ямы. Полотно трассы пришло в негодность черед два года после капитального ремонта. По дынным реготделения «Народного фронта» (ОНФ), как раз в это время истек срок гарантийных обязательств подрядчика. При этом дорожники продолжают заделывать дыры песком. «Попросим прокуратуру провести проверку. Узнаем, как долго планируют разорять песочные карьеры и когда будет проведен качественный ремонт дороги. Грузовые автомобили вынуждены ехать посередине проезжей части, легковушкам приходится лавировать и между ямами, и между большегрузами. Водитель легко может остаться без колес. Ни о какой безопасности речи нет», — написано на сайте ОНФ в соцсети «ВКонтакте». В ГИБДД отметили, что только с начала года составлено пять административных материалов — профильные службы продолжают насыпать песок в ямы. В 2021 году на ремонт федеральной трассе потратили 65 млн рублей. Редакция URA.RU направила запрос в ФКУ Упрдор «Южный Урал», отвечающее за содержание дороги, по теме публикации. Ответ ожидается.

На трассе Р-254 «Иртыш» в Курганской области образовались колдобины и ямы. Полотно трассы пришло в негодность черед два года после капитального ремонта. По дынным реготделения «Народного фронта» (ОНФ), как раз в это время истек срок гарантийных обязательств подрядчика. При этом дорожники продолжают заделывать дыры песком. «Попросим прокуратуру провести проверку. Узнаем, как долго планируют разорять песочные карьеры и когда будет проведен качественный ремонт дороги. Грузовые автомобили вынуждены ехать посередине проезжей части, легковушкам приходится лавировать и между ямами, и между большегрузами. Водитель легко может остаться без колес. Ни о какой безопасности речи нет», — написано на сайте ОНФ в соцсети «ВКонтакте». В ГИБДД отметили, что только с начала года составлено пять административных материалов — профильные службы продолжают насыпать песок в ямы. В 2021 году на ремонт федеральной трассе потратили 65 млн рублей. Редакция URA.RU направила запрос в ФКУ Упрдор «Южный Урал», отвечающее за содержание дороги, по теме публикации. Ответ ожидается.