20 февраля 2024

В Wildberries начались проблемы у клиентов при оплате Mastercard

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У клиентов Wildberries сейчас есть возможность оплатить свои заказы с помощью «WB Кошелька» Фото:

Пользователи Wildberries столкнулись с проблемах при операциях с картами платежной системы Mastercard. По информации пресс-службы компании, на данный момент специалисты работают над устранением неполадок.

«20 февраля в информационной системе Wildberries зафиксированы неудачные попытки клиентов по привязке карт Mastercard к личному кабинету или оплате онлайн. IT-специалисты компании делают все возможное, чтобы восстановить работу», — передает информацию компании ТАСС. Уточняется, что клиенты Wildberries сейчас имеют возможность оплатить заказы с помощью «WB Кошелька», СБП, Sber Pay и картой «Мир» для того, чтобы произвести оплату товаров.

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Пользователи Wildberries столкнулись с проблемах при операциях с картами платежной системы Mastercard. По информации пресс-службы компании, на данный момент специалисты работают над устранением неполадок. «20 февраля в информационной системе Wildberries зафиксированы неудачные попытки клиентов по привязке карт Mastercard к личному кабинету или оплате онлайн. IT-специалисты компании делают все возможное, чтобы восстановить работу», — передает информацию компании ТАСС. Уточняется, что клиенты Wildberries сейчас имеют возможность оплатить заказы с помощью «WB Кошелька», СБП, Sber Pay и картой «Мир» для того, чтобы произвести оплату товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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