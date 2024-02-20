В Wildberries начались проблемы у клиентов при оплате Mastercard

21 февраля 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

У клиентов Wildberries сейчас есть возможность оплатить свои заказы с помощью «WB Кошелька» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пользователи Wildberries столкнулись с проблемах при операциях с картами платежной системы Mastercard. По информации пресс-службы компании, на данный момент специалисты работают над устранением неполадок. «20 февраля в информационной системе Wildberries зафиксированы неудачные попытки клиентов по привязке карт Mastercard к личному кабинету или оплате онлайн. IT-специалисты компании делают все возможное, чтобы восстановить работу», — передает информацию компании ТАСС. Уточняется, что клиенты Wildberries сейчас имеют возможность оплатить заказы с помощью «WB Кошелька», СБП, Sber Pay и картой «Мир» для того, чтобы произвести оплату товаров.

Пользователи Wildberries столкнулись с проблемах при операциях с картами платежной системы Mastercard. По информации пресс-службы компании, на данный момент специалисты работают над устранением неполадок. «20 февраля в информационной системе Wildberries зафиксированы неудачные попытки клиентов по привязке карт Mastercard к личному кабинету или оплате онлайн. IT-специалисты компании делают все возможное, чтобы восстановить работу», — передает информацию компании ТАСС. Уточняется, что клиенты Wildberries сейчас имеют возможность оплатить заказы с помощью «WB Кошелька», СБП, Sber Pay и картой «Мир» для того, чтобы произвести оплату товаров.