В Wildberries начались проблемы у клиентов при оплате Mastercard

Пользователи Wildberries столкнулись с проблемах при операциях с картами платежной системы Mastercard. По информации пресс-службы компании, на данный момент специалисты работают над устранением неполадок.
«20 февраля в информационной системе Wildberries зафиксированы неудачные попытки клиентов по привязке карт Mastercard к личному кабинету или оплате онлайн. IT-специалисты компании делают все возможное, чтобы восстановить работу», — передает информацию компании ТАСС. Уточняется, что клиенты Wildberries сейчас имеют возможность оплатить заказы с помощью «WB Кошелька», СБП, Sber Pay и картой «Мир» для того, чтобы произвести оплату товаров.
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