Рысь выбежала на дорогу
На выезде из Перми была замечена рысь. По словам очевидцев, дикий зверь выскочил прямо перед машиной.
«Выезжали с семьей из Перми, ехали погостить у бабушки. Прямо перед нашей машиной пробежала красотка. В первый раз увидели рысь так близко», — горожан цитирует telegram-канал «Пермский край».
В середине января рысь напугала жителей Осы. Животное разгуливало по центральным улицам города. Для поимки зверя властям пришлось привлекать охотников.
Рысь перебежала дорогу и скрылась среди зеленых насаждений
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.