Пермяки встретили рысь на окраине города. Фото

21 февраля 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

Рысь выбежала на дорогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На выезде из Перми была замечена рысь. По словам очевидцев, дикий зверь выскочил прямо перед машиной. «Выезжали с семьей из Перми, ехали погостить у бабушки. Прямо перед нашей машиной пробежала красотка. В первый раз увидели рысь так близко», — горожан цитирует telegram-канал «Пермский край». В середине января рысь напугала жителей Осы. Животное разгуливало по центральным улицам города. Для поимки зверя властям пришлось привлекать охотников. Рысь перебежала дорогу и скрылась среди зеленых насаждений Фото: telegram-канал «ПЕРМСКИЙ КРАЙ», https://t.me/chp_perm_kray

На выезде из Перми была замечена рысь. По словам очевидцев, дикий зверь выскочил прямо перед машиной. «Выезжали с семьей из Перми, ехали погостить у бабушки. Прямо перед нашей машиной пробежала красотка. В первый раз увидели рысь так близко», — горожан цитирует telegram-канал «Пермский край». В середине января рысь напугала жителей Осы. Животное разгуливало по центральным улицам города. Для поимки зверя властям пришлось привлекать охотников.