20 февраля 2024

Пермяки встретили рысь на окраине города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна "Спаси меня". Челябинск, животные, рысь у которой нет задних ног, марыся
Рысь выбежала на дорогу Фото:

На выезде из Перми была замечена рысь. По словам очевидцев, дикий зверь выскочил прямо перед машиной.

«Выезжали с семьей из Перми, ехали погостить у бабушки. Прямо перед нашей машиной пробежала красотка. В первый раз увидели рысь так близко», — горожан цитирует telegram-канал «Пермский край».

В середине января рысь напугала жителей Осы. Животное разгуливало по центральным улицам города. Для поимки зверя властям пришлось привлекать охотников.

Рысь перебежала дорогу и скрылась среди зеленых насаждений
Рысь перебежала дорогу и скрылась среди зеленых насаждений
Фото:

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На выезде из Перми была замечена рысь. По словам очевидцев, дикий зверь выскочил прямо перед машиной. «Выезжали с семьей из Перми, ехали погостить у бабушки. Прямо перед нашей машиной пробежала красотка. В первый раз увидели рысь так близко», — горожан цитирует telegram-канал «Пермский край». В середине января рысь напугала жителей Осы. Животное разгуливало по центральным улицам города. Для поимки зверя властям пришлось привлекать охотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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