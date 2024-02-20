В Тюмени отменили занятия у школьников первой смены

В Тюмени 21 февраля отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 4 класс. Об этом сообщила администрация города.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах Тюмени для обучающихся с 1 по 4 классах в очном режиме отменяются», — написала администрация в группе во «ВКонтакте».
ГУ МЧС России по региону предупредило жителей, что на юге Тюменской области с 18 по 22 февраля прогнозируется аномально холодная погода. Ожидаются морозы до -36 градусов. Сотрудники МЧС советуют проверять прогноз погоды перед выходом из дома и отдать предпочтение теплой, свободной и многослойной одежде.
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