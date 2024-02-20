20 февраля 2024

В Тюмени отменили занятия у школьников первой смены

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У школьников с 1 по 4 класс отменили занятия из-за холодов Фото:

В Тюмени 21 февраля отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 4 класс. Об этом сообщила администрация города.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах Тюмени для обучающихся с 1 по 4 классах в очном режиме отменяются», — написала администрация в группе во «ВКонтакте».

ГУ МЧС России по региону предупредило жителей, что на юге Тюменской области с 18 по 22 февраля прогнозируется аномально холодная погода. Ожидаются морозы до -36 градусов. Сотрудники МЧС советуют проверять прогноз погоды перед выходом из дома и отдать предпочтение теплой, свободной и многослойной одежде.

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В Тюмени 21 февраля отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 4 класс. Об этом сообщила администрация города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах Тюмени для обучающихся с 1 по 4 классах в очном режиме отменяются», — написала администрация в группе во «ВКонтакте». ГУ МЧС России по региону предупредило жителей, что на юге Тюменской области с 18 по 22 февраля прогнозируется аномально холодная погода. Ожидаются морозы до -36 градусов. Сотрудники МЧС советуют проверять прогноз погоды перед выходом из дома и отдать предпочтение теплой, свободной и многослойной одежде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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