В Тюмени отменили занятия у школьников первой смены

21 февраля 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

У школьников с 1 по 4 класс отменили занятия из-за холодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени 21 февраля отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 4 класс. Об этом сообщила администрация города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах Тюмени для обучающихся с 1 по 4 классах в очном режиме отменяются», — написала администрация в группе во «ВКонтакте». ГУ МЧС России по региону предупредило жителей, что на юге Тюменской области с 18 по 22 февраля прогнозируется аномально холодная погода. Ожидаются морозы до -36 градусов. Сотрудники МЧС советуют проверять прогноз погоды перед выходом из дома и отдать предпочтение теплой, свободной и многослойной одежде.

В Тюмени 21 февраля отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 4 класс. Об этом сообщила администрация города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах Тюмени для обучающихся с 1 по 4 классах в очном режиме отменяются», — написала администрация в группе во «ВКонтакте». ГУ МЧС России по региону предупредило жителей, что на юге Тюменской области с 18 по 22 февраля прогнозируется аномально холодная погода. Ожидаются морозы до -36 градусов. Сотрудники МЧС советуют проверять прогноз погоды перед выходом из дома и отдать предпочтение теплой, свободной и многослойной одежде.