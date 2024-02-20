В Перми возник ажиотажный спрос на стрельбище в преддверии 23 Февраля

В канун Дня защитника Отечества пермякам стало сложнее попасть на стрельбища Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми в преддверии Дня защитника Отечества (23 Февраля) возник ажиотажный спрос на стрельбище. Информация размещена в группе стрельбище «Лосиный лог» ДОСААФ Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В соцсети сказано, что желающим пострелять из карабинов, винтовок и пистолетов придется отстоять очередь.

«23 февраля мы работаем, но очень много желающих [пострелять] именно в этот день. Всех будем принимать, но, пожалуйста, примите во внимание, что возможно придется подождать своей очереди», — предупредили сотрудники организации. Они пояснили, что если в группе желающих попасть на стрельбище больше пяти человек, то необходима предварительная запись. Сколько конкретно пермяков намерены провести 23 Февраля на стрельбище, URA.RU уточнить не удалось, на звонок корреспондента агентства в организации не ответили.

Желающие пострелять из огнестрельного оружия именно в праздничный день смогут попасть и на стрельбище «Восточный рубеж». Для этого также необходимо заранее записаться, предоставив медицинскую справку и разрешение на владение оружием. Об этом URA.RU рассказал руководитель пермского центра стрелковой подготовки Сергей Чегодаев. «23 февраля мы принимаем всех желающих попасть на стрельбище, но по предварительной записи. При этом стоимость услуг останется на том же уровне, что и в обычные дни», — рассказал Чегодаев.

URA.RU писало, что праздничные программы к 23 Февраля подготовили пермские санатории. Пермяки смогут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению бургеров, сыграть в лазертаг, порыбачить и отведать блюда из оленины.