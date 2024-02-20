На зимнике в ЯНАО ввели ограничения

На зимнике с 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех ТС массой до 3,5 тонн Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги 21 февраля с 08:00 вводятся ограничения на проезд. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 08:00 на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги вводятся ограничения. С 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех ТС массой до 3,5 тонн, а с 20:00 до 08:00 разрешено движение для всех ТС массой до 30 тонн», — написали представители департамента в telegram-канале.

Ранее в Ямальском районе движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале было закрыто. Такая ситуация сложилась из-за опасной погоды.