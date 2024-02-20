20 февраля 2024

На зимнике в ЯНАО ввели ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
На зимнике с 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех ТС массой до 3,5 тонн Фото:

На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги 21 февраля с 08:00 вводятся ограничения на проезд. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 08:00 на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги вводятся ограничения. С 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех ТС массой до 3,5 тонн, а с 20:00 до 08:00 разрешено движение для всех ТС массой до 30 тонн», — написали представители департамента в telegram-канале.

Ранее в Ямальском районе движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале было закрыто. Такая ситуация сложилась из-за опасной погоды.

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На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги 21 февраля с 08:00 вводятся ограничения на проезд. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С 08:00 на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги вводятся ограничения. С 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех ТС массой до 3,5 тонн, а с 20:00 до 08:00 разрешено движение для всех ТС массой до 30 тонн», — написали представители департамента в telegram-канале. Ранее в Ямальском районе движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале было закрыто. Такая ситуация сложилась из-за опасной погоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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