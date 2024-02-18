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В ЯНАО из-за погоды закрыли зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Ограничение работы зимника будет действовать до улучшения погодных условий Фото:

В Ямальском районе ЯНАО движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто из-за опасной погоды. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Внимание! Движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение введено до улучшения погоды.

Последнее закрытие зимника вводилось 10 февраля по аналогичной причине. На территории округа в ближайшие дни ожидаются метель, снег и сильный ветер. В отдельных районах его порывы будут свыше 30 метров в секунду.

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В Ямальском районе ЯНАО движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто из-за опасной погоды. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Внимание! Движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение введено до улучшения погоды. Последнее закрытие зимника вводилось 10 февраля по аналогичной причине. На территории округа в ближайшие дни ожидаются метель, снег и сильный ветер. В отдельных районах его порывы будут свыше 30 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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