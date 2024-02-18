В ЯНАО из-за погоды закрыли зимник

Ограничение работы зимника будет действовать до улучшения погодных условий
В Ямальском районе ЯНАО движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто из-за опасной погоды. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Внимание! Движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение введено до улучшения погоды.
Последнее закрытие зимника вводилось 10 февраля по аналогичной причине. На территории округа в ближайшие дни ожидаются метель, снег и сильный ветер. В отдельных районах его порывы будут свыше 30 метров в секунду.
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