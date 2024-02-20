20 февраля 2024

В центре Кургана демонтируют дорожные знаки. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, знак, пдд, улица родькина, проспект родькина
Дорожные знаки демонтируют, чтобы разгрузить движение на перекрестке Гоголя — Пролетарская (архивное фото) Фото:

В центре Кургана демонтируют дорожные знаки, разрешающие поворот, чтобы разгрузить движение на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Об изменениях в схеме организации дорожного движения сообщается в группе «УДХиБ г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«С целью сокращения транспортных задержек и повышения пропускной способности на пересечении улиц Гоголя — Пролетарская на подходе по улице Гоголя будут демонтированы дорожные знаки 5.15.1 „Направление движения по полосам“, разрешающие поворот налево с первой полосы движения», — говорится в сообщении.

После демонтажа движение будет осуществляться с первой полосы прямо и направо, со второй полосы прямо и налево. Изменения запланированы до 23 февраля 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что на двух улицах Кургана запретили парковку и остановку. Также запрещающие знаки для машин появились рядом с Ледовым дворцом.

В Кургане демонтируют дорожные знаки для разгрузки движения на пересечении Гоголя — Пролетарская
В Кургане демонтируют дорожные знаки для разгрузки движения на пересечении Гоголя — Пролетарская

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В центре Кургана демонтируют дорожные знаки, разрешающие поворот, чтобы разгрузить движение на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Об изменениях в схеме организации дорожного движения сообщается в группе «УДХиБ г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «С целью сокращения транспортных задержек и повышения пропускной способности на пересечении улиц Гоголя — Пролетарская на подходе по улице Гоголя будут демонтированы дорожные знаки 5.15.1 „Направление движения по полосам“, разрешающие поворот налево с первой полосы движения», — говорится в сообщении. После демонтажа движение будет осуществляться с первой полосы прямо и направо, со второй полосы прямо и налево. Изменения запланированы до 23 февраля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что на двух улицах Кургана запретили парковку и остановку. Также запрещающие знаки для машин появились рядом с Ледовым дворцом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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