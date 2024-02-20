В центре Кургана демонтируют дорожные знаки. Карта

21 февраля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Дорожные знаки демонтируют, чтобы разгрузить движение на перекрестке Гоголя — Пролетарская (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана демонтируют дорожные знаки, разрешающие поворот, чтобы разгрузить движение на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Об изменениях в схеме организации дорожного движения сообщается в группе «УДХиБ г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «С целью сокращения транспортных задержек и повышения пропускной способности на пересечении улиц Гоголя — Пролетарская на подходе по улице Гоголя будут демонтированы дорожные знаки 5.15.1 „Направление движения по полосам“, разрешающие поворот налево с первой полосы движения», — говорится в сообщении. После демонтажа движение будет осуществляться с первой полосы прямо и направо, со второй полосы прямо и налево. Изменения запланированы до 23 февраля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что на двух улицах Кургана запретили парковку и остановку. Также запрещающие знаки для машин появились рядом с Ледовым дворцом. В Кургане демонтируют дорожные знаки для разгрузки движения на пересечении Гоголя — Пролетарская Скрин: 2GIS

В центре Кургана демонтируют дорожные знаки, разрешающие поворот, чтобы разгрузить движение на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Об изменениях в схеме организации дорожного движения сообщается в группе «УДХиБ г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «С целью сокращения транспортных задержек и повышения пропускной способности на пересечении улиц Гоголя — Пролетарская на подходе по улице Гоголя будут демонтированы дорожные знаки 5.15.1 „Направление движения по полосам“, разрешающие поворот налево с первой полосы движения», — говорится в сообщении. После демонтажа движение будет осуществляться с первой полосы прямо и направо, со второй полосы прямо и налево. Изменения запланированы до 23 февраля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что на двух улицах Кургана запретили парковку и остановку. Также запрещающие знаки для машин появились рядом с Ледовым дворцом.