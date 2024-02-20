В центре Кургана демонтируют дорожные знаки, разрешающие поворот, чтобы разгрузить движение на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Об изменениях в схеме организации дорожного движения сообщается в группе «УДХиБ г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте».
«С целью сокращения транспортных задержек и повышения пропускной способности на пересечении улиц Гоголя — Пролетарская на подходе по улице Гоголя будут демонтированы дорожные знаки 5.15.1 „Направление движения по полосам“, разрешающие поворот налево с первой полосы движения», — говорится в сообщении.
После демонтажа движение будет осуществляться с первой полосы прямо и направо, со второй полосы прямо и налево. Изменения запланированы до 23 февраля 2024 года.
В центре Кургана демонтируют дорожные знаки, разрешающие поворот, чтобы разгрузить движение на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Об изменениях в схеме организации дорожного движения сообщается в группе «УДХиБ г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «С целью сокращения транспортных задержек и повышения пропускной способности на пересечении улиц Гоголя — Пролетарская на подходе по улице Гоголя будут демонтированы дорожные знаки 5.15.1 „Направление движения по полосам“, разрешающие поворот налево с первой полосы движения», — говорится в сообщении. После демонтажа движение будет осуществляться с первой полосы прямо и направо, со второй полосы прямо и налево. Изменения запланированы до 23 февраля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что на двух улицах Кургана запретили парковку и остановку. Также запрещающие знаки для машин появились рядом с Ледовым дворцом.