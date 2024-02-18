18 февраля 2024

В Кургане запретили стоянку и остановку машин рядом с Ледовым дворцом

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, стоянка запрещена, эвакуатор, ограничение парковки
Новые ограничения ввели для транспортной доступности и безопасности Фото:

В Кургане запретили стоянку и остановку автомобилей на проезде между Ледовым дворцом имени Парышева и соседним от него зданием. Информацию об этом сообщает департамент развития городского хозяйства администрации муниципалитета.

«Вводятся транспортные ограничения. В целях обеспечения транспортной доступности и обеспечения безопасности участников дорожного движения запрещена остановка и стоянка транспортных средств в 1А микрорайоне на автомобильном проезде между зданиями № 7 (Ледовый дворец — прим. URA.RU) и № 14», — указано в группе департамента РГХ мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что о запрете стоянки водителей проинформируют с помощью соответствующих дорожных знаков.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане установили дорожные знаки, запрещающие останавливаться и парковаться. Ограничения были введены мэрией города на двух участках улиц.

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В Кургане запретили стоянку и остановку автомобилей на проезде между Ледовым дворцом имени Парышева и соседним от него зданием. Информацию об этом сообщает департамент развития городского хозяйства администрации муниципалитета. «Вводятся транспортные ограничения. В целях обеспечения транспортной доступности и обеспечения безопасности участников дорожного движения запрещена остановка и стоянка транспортных средств в 1А микрорайоне на автомобильном проезде между зданиями № 7 (Ледовый дворец — прим. URA.RU) и № 14», — указано в группе департамента РГХ мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что о запрете стоянки водителей проинформируют с помощью соответствующих дорожных знаков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане установили дорожные знаки, запрещающие останавливаться и парковаться. Ограничения были введены мэрией города на двух участках улиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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