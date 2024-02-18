В Кургане запретили стоянку и остановку машин рядом с Ледовым дворцом

19 февраля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Новые ограничения ввели для транспортной доступности и безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане запретили стоянку и остановку автомобилей на проезде между Ледовым дворцом имени Парышева и соседним от него зданием. Информацию об этом сообщает департамент развития городского хозяйства администрации муниципалитета. «Вводятся транспортные ограничения. В целях обеспечения транспортной доступности и обеспечения безопасности участников дорожного движения запрещена остановка и стоянка транспортных средств в 1А микрорайоне на автомобильном проезде между зданиями № 7 (Ледовый дворец — прим. URA.RU) и № 14», — указано в группе департамента РГХ мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что о запрете стоянки водителей проинформируют с помощью соответствующих дорожных знаков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане установили дорожные знаки, запрещающие останавливаться и парковаться. Ограничения были введены мэрией города на двух участках улиц.

В Кургане запретили стоянку и остановку автомобилей на проезде между Ледовым дворцом имени Парышева и соседним от него зданием. Информацию об этом сообщает департамент развития городского хозяйства администрации муниципалитета. «Вводятся транспортные ограничения. В целях обеспечения транспортной доступности и обеспечения безопасности участников дорожного движения запрещена остановка и стоянка транспортных средств в 1А микрорайоне на автомобильном проезде между зданиями № 7 (Ледовый дворец — прим. URA.RU) и № 14», — указано в группе департамента РГХ мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что о запрете стоянки водителей проинформируют с помощью соответствующих дорожных знаков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане установили дорожные знаки, запрещающие останавливаться и парковаться. Ограничения были введены мэрией города на двух участках улиц.