В Челябинске автобус загорелся в движении

Автобус с пассажиром и водителем загорелся в движении
В Челябинске на улице Молодогвардейцев 21 февраля загорелся автобус. Транспорт находился в движении, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Автобус загорелся в движении. До прибытия пожарных из него эвакуировались водитель и пассажир», — сообщили в ГУ МЧС.
В ведомстве уточнили, что пострадавших от возгорания нет. Огонь ликвидирован.
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