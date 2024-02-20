20 февраля 2024

В Челябинске автобус загорелся в движении

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в троллейбусе на перекрестке Мамина Сибиряка - Малышева. Екатеринбург, автобус, кабина водителя, последствия пожара, выбитые стекла
Автобус с пассажиром и водителем загорелся в движении Фото:

В Челябинске на улице Молодогвардейцев 21 февраля загорелся автобус. Транспорт находился в движении, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Автобус загорелся в движении. До прибытия пожарных из него эвакуировались водитель и пассажир», — сообщили в ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что пострадавших от возгорания нет. Огонь ликвидирован.

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В Челябинске на улице Молодогвардейцев 21 февраля загорелся автобус. Транспорт находился в движении, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Автобус загорелся в движении. До прибытия пожарных из него эвакуировались водитель и пассажир», — сообщили в ГУ МЧС. В ведомстве уточнили, что пострадавших от возгорания нет. Огонь ликвидирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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