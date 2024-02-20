В Челябинской области отремонтировали дороги на 23 миллиарда рублей

21 февраля 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

За год в регионе отремонтировали 745 километров дорог Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области в 2023 году общий объем финансирования дорожных работ составил 23,1 миллиарда рублей. Такую цифру озвучил в докладе перед депутатами заксобрания региона министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев, сообщили 21 февраля в пресс-службе ЗСО. «Общий объем финансирования дорожных работ за 2023 год составил 23,1 млрд рублей. За год выполнены работы на 745 км дорог, мостов и путепроводов. Заасфальтировано 66,2 км щебеночных дорог регионального значения в Еткульском, Увельском, Красноармейском районах и в Верхнем Уфалее. Ремонт региональных автомобильных дорог выполнен на 99 км на участках дорог Южноуральск — Магнитогорск, Черновское — Устиново — граница Башкортостана, Байрамгулово — автодорога Миасс — Карабаш — Кыштым, участок Халитова — автодорога Миасс — Карабаш — Кыштым, обход города Челябинска и некоторых других объектах», — пояснил Нечаев. Доклад прозвучал на заседании комитета заксобрания по строительной политике и ЖКХ. Депутаты подвели итоги дорожной деятельности за 2023 год и обсудили перспективы развития отрасли в 2024 году. Что касается автомобильных дорог местного значения, проведена реконструкция путепровода со спиральным съездом в городе Бакале, ремонт гостевого маршрута к «Метеориту» в Чебаркульском районе и гостевого маршрута к музею Каслинского литья и храму в Каслинском районе. В Октябрьском районе реконструирована автомобильная дорога деревни Александровка. В Златоусте проведено асфальтирование автодороги от улицы Береговая Ветлужская до стадиона имени Светланы Ишмуратовой. Работы проводились также в Копейске, Карабаше и Челябинске. По словам председателя комитета по строительной политике и ЖКХ Алексея Денисенко, в ходе заседания комитета депутаты обсудили перспективы дорожного строительства на 2024 год. В текущем году необходимо выполнить работы на 611,7 км автомобильных дорог. Более 70% контрактов на подрядные работы уже заключены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в 2023 году общий объем финансирования дорожных работ составил 23,1 миллиарда рублей. Такую цифру озвучил в докладе перед депутатами заксобрания региона министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев, сообщили 21 февраля в пресс-службе ЗСО. «Общий объем финансирования дорожных работ за 2023 год составил 23,1 млрд рублей. За год выполнены работы на 745 км дорог, мостов и путепроводов. Заасфальтировано 66,2 км щебеночных дорог регионального значения в Еткульском, Увельском, Красноармейском районах и в Верхнем Уфалее. Ремонт региональных автомобильных дорог выполнен на 99 км на участках дорог Южноуральск — Магнитогорск, Черновское — Устиново — граница Башкортостана, Байрамгулово — автодорога Миасс — Карабаш — Кыштым, участок Халитова — автодорога Миасс — Карабаш — Кыштым, обход города Челябинска и некоторых других объектах», — пояснил Нечаев. Доклад прозвучал на заседании комитета заксобрания по строительной политике и ЖКХ. Депутаты подвели итоги дорожной деятельности за 2023 год и обсудили перспективы развития отрасли в 2024 году. Что касается автомобильных дорог местного значения, проведена реконструкция путепровода со спиральным съездом в городе Бакале, ремонт гостевого маршрута к «Метеориту» в Чебаркульском районе и гостевого маршрута к музею Каслинского литья и храму в Каслинском районе. В Октябрьском районе реконструирована автомобильная дорога деревни Александровка. В Златоусте проведено асфальтирование автодороги от улицы Береговая Ветлужская до стадиона имени Светланы Ишмуратовой. Работы проводились также в Копейске, Карабаше и Челябинске. По словам председателя комитета по строительной политике и ЖКХ Алексея Денисенко, в ходе заседания комитета депутаты обсудили перспективы дорожного строительства на 2024 год. В текущем году необходимо выполнить работы на 611,7 км автомобильных дорог. Более 70% контрактов на подрядные работы уже заключены.