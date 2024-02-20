Курганские приставы заставили дачников достроить пожарный пирс

21 февраля 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

После проверки специалистами МЧС пожарный пирс был не достроен (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Судебные приставы Курганской области добились постройки пожарного пирса садовым товариществом, который дачники должны были построить по решению суда. Информацию об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Курганской области через сайт ведомства. «Суд обязал руководство садового товарищества оборудовать подъезд к естественному водоему, а также пирс с твердым покрытием для забора воды в любое время года. <…> Решение суда руководство товарищества исполнило лишь частично, о чем незамедлительно сообщили судебные приставы. Однако замечания представители товарищества игнорировали. В связи с неисполнением решения суда в отведенный законом срок сотрудники службы вынесли в отношении руководства садового товарищества постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 50 тысяч рублей. После этого должностные лица устранили нарушения пожарной безопасности, доведя работу по обустройству дороги до конца», — сообщила пресс-служба УФССП. Также на сайте указано, что садоводы выполняли работу по исполнению решения суда, но лишь частично. К проверке, по данным УФССП, приставы привлекали сотрудников МЧС. После проверки специалистами оказалось, что проложенная дорога не доходила до водоема. Кроме того, пресс-служба уточняет, что высокий интерес к исполнению решения суда судебные приставы проявили из-за того, что пожарная безопасность касалась не только строений на территории садового товарищества, но и граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судебные приставы Курганской области добились постройки пожарного пирса садовым товариществом, который дачники должны были построить по решению суда. Информацию об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Курганской области через сайт ведомства. «Суд обязал руководство садового товарищества оборудовать подъезд к естественному водоему, а также пирс с твердым покрытием для забора воды в любое время года. <…> Решение суда руководство товарищества исполнило лишь частично, о чем незамедлительно сообщили судебные приставы. Однако замечания представители товарищества игнорировали. В связи с неисполнением решения суда в отведенный законом срок сотрудники службы вынесли в отношении руководства садового товарищества постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 50 тысяч рублей. После этого должностные лица устранили нарушения пожарной безопасности, доведя работу по обустройству дороги до конца», — сообщила пресс-служба УФССП. Также на сайте указано, что садоводы выполняли работу по исполнению решения суда, но лишь частично. К проверке, по данным УФССП, приставы привлекали сотрудников МЧС. После проверки специалистами оказалось, что проложенная дорога не доходила до водоема. Кроме того, пресс-служба уточняет, что высокий интерес к исполнению решения суда судебные приставы проявили из-за того, что пожарная безопасность касалась не только строений на территории садового товарищества, но и граждан.