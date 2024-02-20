Прокуратура подала в суд на пермский театр «У Моста»

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от прокуратуры к театру «У Моста». В карточке дела суть претензий не указана. По данным СМИ, театр пытаются оштрафовать за неправомерное использование федерального имущества.
«Надзорный орган добивается привлечения театра к административной ответственности по ст. 7.24 КоАП, которая устанавливает ответственность за использование федерального имущества без необходимых документов. Максимальная санкция статьи для юрлиц — штраф 30 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Речь идет о пожарной каланче, которую театр использует в качестве склада. В 2021 году «У Моста» заключил договор о безвозмездном пользовании этим помещением, но он истек еще летом 2023 года. Между тем театр продолжил пользоваться зданием. Учредитель театра — мэрия Перми — пока иск не комментирует.
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