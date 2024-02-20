20 февраля 2024

Прокуратура подала в суд на пермский театр «У Моста»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с высоты. Пермь, пожарная каланча, вид сверху, пермь с высоты
Причиной иска стала старая пожарная каланча рядом с театром Фото:

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от прокуратуры к театру «У Моста». В карточке дела суть претензий не указана. По данным СМИ, театр пытаются оштрафовать за неправомерное использование федерального имущества.

«Надзорный орган добивается привлечения театра к административной ответственности по ст. 7.24 КоАП, которая устанавливает ответственность за использование федерального имущества без необходимых документов. Максимальная санкция статьи для юрлиц — штраф 30 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Речь идет о пожарной каланче, которую театр использует в качестве склада. В 2021 году «У Моста» заключил договор о безвозмездном пользовании этим помещением, но он истек еще летом 2023 года. Между тем театр продолжил пользоваться зданием. Учредитель театра — мэрия Перми — пока иск не комментирует.

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В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от прокуратуры к театру «У Моста». В карточке дела суть претензий не указана. По данным СМИ, театр пытаются оштрафовать за неправомерное использование федерального имущества. «Надзорный орган добивается привлечения театра к административной ответственности по ст. 7.24 КоАП, которая устанавливает ответственность за использование федерального имущества без необходимых документов. Максимальная санкция статьи для юрлиц — штраф 30 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье». Речь идет о пожарной каланче, которую театр использует в качестве склада. В 2021 году «У Моста» заключил договор о безвозмездном пользовании этим помещением, но он истек еще летом 2023 года. Между тем театр продолжил пользоваться зданием. Учредитель театра — мэрия Перми — пока иск не комментирует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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