Прокуратура подала в суд на пермский театр «У Моста»

21 февраля 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Причиной иска стала старая пожарная каланча рядом с театром Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от прокуратуры к театру «У Моста». В карточке дела суть претензий не указана. По данным СМИ, театр пытаются оштрафовать за неправомерное использование федерального имущества. «Надзорный орган добивается привлечения театра к административной ответственности по ст. 7.24 КоАП, которая устанавливает ответственность за использование федерального имущества без необходимых документов. Максимальная санкция статьи для юрлиц — штраф 30 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье». Речь идет о пожарной каланче, которую театр использует в качестве склада. В 2021 году «У Моста» заключил договор о безвозмездном пользовании этим помещением, но он истек еще летом 2023 года. Между тем театр продолжил пользоваться зданием. Учредитель театра — мэрия Перми — пока иск не комментирует.

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от прокуратуры к театру «У Моста». В карточке дела суть претензий не указана. По данным СМИ, театр пытаются оштрафовать за неправомерное использование федерального имущества. «Надзорный орган добивается привлечения театра к административной ответственности по ст. 7.24 КоАП, которая устанавливает ответственность за использование федерального имущества без необходимых документов. Максимальная санкция статьи для юрлиц — штраф 30 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье». Речь идет о пожарной каланче, которую театр использует в качестве склада. В 2021 году «У Моста» заключил договор о безвозмездном пользовании этим помещением, но он истек еще летом 2023 года. Между тем театр продолжил пользоваться зданием. Учредитель театра — мэрия Перми — пока иск не комментирует.