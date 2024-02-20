Федеральная компания планирует стройку в пермской Заостровке

21 февраля 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Федеральный девелопер планирует застройку участка земли в 5,7 гектаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральный девелопер «Самолет» может начать застраивать территорию в пермском микрорайоне Заостровка. Речь о земельном участке площадью в 5,7 гектара рядом со строящимся жилым комплексом «Мы». «Первым проектом российского девелопера „Самолет“ в Перми может стать застройка в микрорайоне Заостровка. Структура федерального девелопера стала залогодателем по договору ипотеки в отношении этого участка площадью 5,7 га. Участок, расположенный рядом со строящимся ЖК „Мы“, уже входит в зону комплексного развития территории. В группе „Самолет“ планы на эту площадку не комментируют», — сообщил «Коммерсант-Пермь». По мнению источников издания, при освоении этого участка застройщик не сможет разместить на нем большой объем инфраструктуры. Земля в Заостровке, в отношении которой со структурой федерального девелопера заключен договор ипотеки, сейчас не предназначена для строительства жилых домов. По данным Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, участок входит в зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства, уточняет «Коммерсант-Пермь».

Федеральный девелопер «Самолет» может начать застраивать территорию в пермском микрорайоне Заостровка. Речь о земельном участке площадью в 5,7 гектара рядом со строящимся жилым комплексом «Мы». «Первым проектом российского девелопера „Самолет“ в Перми может стать застройка в микрорайоне Заостровка. Структура федерального девелопера стала залогодателем по договору ипотеки в отношении этого участка площадью 5,7 га. Участок, расположенный рядом со строящимся ЖК „Мы“, уже входит в зону комплексного развития территории. В группе „Самолет“ планы на эту площадку не комментируют», — сообщил «Коммерсант-Пермь». По мнению источников издания, при освоении этого участка застройщик не сможет разместить на нем большой объем инфраструктуры. Земля в Заостровке, в отношении которой со структурой федерального девелопера заключен договор ипотеки, сейчас не предназначена для строительства жилых домов. По данным Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, участок входит в зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства, уточняет «Коммерсант-Пермь».