20 февраля 2024

Федеральная компания планирует стройку в пермской Заостровке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки.Тюмень, кран, многоэтажка, строительный кран, строительство, новостройки, стройка, кран башенный, новостройка
Федеральный девелопер планирует застройку участка земли в 5,7 гектаров Фото:

Федеральный девелопер «Самолет» может начать застраивать территорию в пермском микрорайоне Заостровка. Речь о земельном участке площадью в 5,7 гектара рядом со строящимся жилым комплексом «Мы».

«Первым проектом российского девелопера „Самолет“ в Перми может стать застройка в микрорайоне Заостровка. Структура федерального девелопера стала залогодателем по договору ипотеки в отношении этого участка площадью 5,7 га. Участок, расположенный рядом со строящимся ЖК „Мы“, уже входит в зону комплексного развития территории. В группе „Самолет“ планы на эту площадку не комментируют», — сообщил «Коммерсант-Пермь».

По мнению источников издания, при освоении этого участка застройщик не сможет разместить на нем большой объем инфраструктуры. Земля в Заостровке, в отношении которой со структурой федерального девелопера заключен договор ипотеки, сейчас не предназначена для строительства жилых домов. По данным Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, участок входит в зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства, уточняет «Коммерсант-Пермь».

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральный девелопер «Самолет» может начать застраивать территорию в пермском микрорайоне Заостровка. Речь о земельном участке площадью в 5,7 гектара рядом со строящимся жилым комплексом «Мы». «Первым проектом российского девелопера „Самолет“ в Перми может стать застройка в микрорайоне Заостровка. Структура федерального девелопера стала залогодателем по договору ипотеки в отношении этого участка площадью 5,7 га. Участок, расположенный рядом со строящимся ЖК „Мы“, уже входит в зону комплексного развития территории. В группе „Самолет“ планы на эту площадку не комментируют», — сообщил «Коммерсант-Пермь». По мнению источников издания, при освоении этого участка застройщик не сможет разместить на нем большой объем инфраструктуры. Земля в Заостровке, в отношении которой со структурой федерального девелопера заключен договор ипотеки, сейчас не предназначена для строительства жилых домов. По данным Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, участок входит в зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства, уточняет «Коммерсант-Пермь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...