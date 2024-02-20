Федеральная компания планирует стройку в пермской Заостровке

Федеральный девелопер «Самолет» может начать застраивать территорию в пермском микрорайоне Заостровка. Речь о земельном участке площадью в 5,7 гектара рядом со строящимся жилым комплексом «Мы».
«Первым проектом российского девелопера „Самолет“ в Перми может стать застройка в микрорайоне Заостровка. Структура федерального девелопера стала залогодателем по договору ипотеки в отношении этого участка площадью 5,7 га. Участок, расположенный рядом со строящимся ЖК „Мы“, уже входит в зону комплексного развития территории. В группе „Самолет“ планы на эту площадку не комментируют», — сообщил «Коммерсант-Пермь».
По мнению источников издания, при освоении этого участка застройщик не сможет разместить на нем большой объем инфраструктуры. Земля в Заостровке, в отношении которой со структурой федерального девелопера заключен договор ипотеки, сейчас не предназначена для строительства жилых домов. По данным Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, участок входит в зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства, уточняет «Коммерсант-Пермь».
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