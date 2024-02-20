20 февраля 2024

В Челябинске отменили уроки у школьников начальных классов второй смены

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Кандидат в Президенты РФ Владислав Даванков посетил Челябинск. Челябинск, учитель, учебный класс, гимназия, класс, школьный класс, парта, каникулы, школа, преподаватель, перемена, дистанционное обучение, лицей, классный руководитель
Школьники переведены на дистанционное обучение Фото:

В Челябинске 21 февраля из-за морозов отменили занятия в школах во вторую смену с 1 по 4 классы. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

«Сегодня 21 февраля, Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска», — говорится в сообщении службы. Занятия отменяются для школьников с 1 по 4 класс второй смены.

Занятия в школах Челябинска отменяют третий день подряд. 19 и 20 февраля из-за холодов не учились школьники 1-4 классов первой смены.

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В Челябинске 21 февраля из-за морозов отменили занятия в школах во вторую смену с 1 по 4 классы. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). «Сегодня 21 февраля, Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска», — говорится в сообщении службы. Занятия отменяются для школьников с 1 по 4 класс второй смены. Занятия в школах Челябинска отменяют третий день подряд. 19 и 20 февраля из-за холодов не учились школьники 1-4 классов первой смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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