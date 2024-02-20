В Челябинске отменили уроки у школьников начальных классов второй смены

Школьники переведены на дистанционное обучение
В Челябинске 21 февраля из-за морозов отменили занятия в школах во вторую смену с 1 по 4 классы. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).
«Сегодня 21 февраля, Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска», — говорится в сообщении службы. Занятия отменяются для школьников с 1 по 4 класс второй смены.
Занятия в школах Челябинска отменяют третий день подряд. 19 и 20 февраля из-за холодов не учились школьники 1-4 классов первой смены.
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