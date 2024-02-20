Общество Свердловчанки рассказали, сколько потратят на подарки коллегам к 23 Февраля Большинство свердловчанок тратят на подарки коллегам к 23 Февраля до 500 рублей 21 февраля 2024 в 10:54 Размер текста - 17 + Треть свердловских компаний оплачивают часть подарков сотрудникам на 23 февраля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большинство (47%) свердловчанок тратят на поздравление коллег с Днем защитника Отечества по 200-300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе исследовательского центра «Зарплата.ру». «В тех коллективах, где подарки покупают женщины, собирают в основном по 200-300 рублей (47%), 400-500 рублей (30%) и больше 500 рублей (16%), значительно меньше сотрудников сбрасываются по 100-200 рублей (7%)», — говорится в сообщении. Подарки мужчинам будут дарить практически во всех коллективах (93%). В 46% компаний подарки покупают за счет женской части коллектива, в 31% компаний часть платит работодатель, а часть — женщины. Полностью из своих средств подарки оплачивают 23% компаний. Также, по результатам исследования, 81% компаний устраивает на 23 февраля фуршет, 30% — конкурсы, игры и викторины. При этом 13% идут в ресторан или кафе и заказывают артистов, музыкантов, аниматоров, а 21% рассылают поздравления по электронной почте. Большинство (47%) свердловчанок тратят на поздравление коллег с Днем защитника Отечества по 200-300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе исследовательского центра «Зарплата.ру». «В тех коллективах, где подарки покупают женщины, собирают в основном по 200-300 рублей (47%), 400-500 рублей (30%) и больше 500 рублей (16%), значительно меньше сотрудников сбрасываются по 100-200 рублей (7%)», — говорится в сообщении. Подарки мужчинам будут дарить практически во всех коллективах (93%). В 46% компаний подарки покупают за счет женской части коллектива, в 31% компаний часть платит работодатель, а часть — женщины. Полностью из своих средств подарки оплачивают 23% компаний. Также, по результатам исследования, 81% компаний устраивает на 23 февраля фуршет, 30% — конкурсы, игры и викторины. При этом 13% идут в ресторан или кафе и заказывают артистов, музыкантов, аниматоров, а 21% рассылают поздравления по электронной почте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям