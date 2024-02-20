20 февраля 2024

Свердловчанки рассказали, сколько потратят на подарки коллегам к 23 Февраля

Большинство свердловчанок тратят на подарки коллегам к 23 Февраля до 500 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя Москва, государственная дума, день защитника отечества, 23 февраля
Треть свердловских компаний оплачивают часть подарков сотрудникам на 23 февраля (архивное фото) Фото:

Большинство (47%) свердловчанок тратят на поздравление коллег с Днем защитника Отечества по 200-300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе исследовательского центра «Зарплата.ру».

«В тех коллективах, где подарки покупают женщины, собирают в основном по 200-300 рублей (47%), 400-500 рублей (30%) и больше 500 рублей (16%), значительно меньше сотрудников сбрасываются по 100-200 рублей (7%)», — говорится в сообщении.

Подарки мужчинам будут дарить практически во всех коллективах (93%). В 46% компаний подарки покупают за счет женской части коллектива, в 31% компаний часть платит работодатель, а часть — женщины. Полностью из своих средств подарки оплачивают 23% компаний.

Также, по результатам исследования, 81% компаний устраивает на 23 февраля фуршет, 30% — конкурсы, игры и викторины. При этом 13% идут в ресторан или кафе и заказывают артистов, музыкантов, аниматоров, а 21% рассылают поздравления по электронной почте.

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Большинство (47%) свердловчанок тратят на поздравление коллег с Днем защитника Отечества по 200-300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе исследовательского центра «Зарплата.ру». «В тех коллективах, где подарки покупают женщины, собирают в основном по 200-300 рублей (47%), 400-500 рублей (30%) и больше 500 рублей (16%), значительно меньше сотрудников сбрасываются по 100-200 рублей (7%)», — говорится в сообщении. Подарки мужчинам будут дарить практически во всех коллективах (93%). В 46% компаний подарки покупают за счет женской части коллектива, в 31% компаний часть платит работодатель, а часть — женщины. Полностью из своих средств подарки оплачивают 23% компаний. Также, по результатам исследования, 81% компаний устраивает на 23 февраля фуршет, 30% — конкурсы, игры и викторины. При этом 13% идут в ресторан или кафе и заказывают артистов, музыкантов, аниматоров, а 21% рассылают поздравления по электронной почте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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