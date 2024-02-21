Буданов заявил о новом контрнаступлении ВСУ в 2025 году

21 февраля 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

ВСУ хотят начать новое контрнаступление лишь в следующем году, считает Кирилл Буданов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина рассчитывает начать свое новое контрнаступление только через год — в 2025-м. Об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. «Если Украина сможет вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные, то она может начать новое контрнаступление в 2025 году», — заявил Кирилл Буданов. Его слова приводит газета The Wall Street Journal . С мнением Буданов согласны западные чиновники и аналитики. Украина рассчитывает в 2024 году отдать инициативу на поле боя России. Отмечается, что это время ВС РФ потратит на освобождение территорий в ЛНР и ДНР. Прошлое контрнаступление Украины провалилось. ВСУ не смогли при помощи западных танков и оружия НАТО выйти к Крыму. Это сильно разочаровало западных политиков. Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года раскрыл численность ВСУ. По его словам, в составе армии находятся 880 тысяч человек. Также ВСУ сейчас испытывают новые беспилотники с искусственным интеллектом. Однако они не смогут противостоять укрепленной линии обороны, которую Украина не смогла прорвать ранее.

Украина рассчитывает начать свое новое контрнаступление только через год — в 2025-м. Об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. «Если Украина сможет вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные, то она может начать новое контрнаступление в 2025 году», — заявил Кирилл Буданов. Его слова приводит газета The Wall Street Journal. С мнением Буданов согласны западные чиновники и аналитики. Украина рассчитывает в 2024 году отдать инициативу на поле боя России. Отмечается, что это время ВС РФ потратит на освобождение территорий в ЛНР и ДНР. Прошлое контрнаступление Украины провалилось. ВСУ не смогли при помощи западных танков и оружия НАТО выйти к Крыму. Это сильно разочаровало западных политиков. Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года раскрыл численность ВСУ. По его словам, в составе армии находятся 880 тысяч человек. Также ВСУ сейчас испытывают новые беспилотники с искусственным интеллектом. Однако они не смогут противостоять укрепленной линии обороны, которую Украина не смогла прорвать ранее.