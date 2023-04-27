Когда ВСУ начнут контрнаступление и на каких направлениях

Как Россия будет противостоять украинским боевикам

27 апреля 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Детали украинского наступления на раскрываются Фото: Министерство обороны Украины статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона неоднократно заявляла о контрнаступлении весной. URA.RU приводит главную информацию об операции ВСУ, на каких направлениях оно может пройти, и какие сложности ждут Киев. Когда начнется наступление ВСУ Существует несколько позиций относительно даты начала наступления ВСУ. Так, 19 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Украина перешла в наступление на четырех направлениях. По ее словам, оно проходит на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Однако основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что контрнаступление Украины может начаться 2 мая. Он подчеркнул, что в начале мая в зоне спецоперации заканчивается дождливая погода. По мнению военного эксперта Александра Широкорада, Украина попытается достигнуть успехов во время наступления к 9 Мая. Часть бойцов ВСУ обучалась в НАТО Фото: Министерство обороны Великобритании Партнерам Украины не стоит завышать ожидания от наступления Украины, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, западное общество перегрето ожиданиями успешного контрнаступления ВСУ. По каким направлениям Украина начнет наступление Министерство обороны Украины не раскрывает детали начала и направления контрнаступления. Из-за этого существуют разные позиции. Статья по теме Чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять В марте ВСУ стали стягивать войска к пологовскому направлению (Запорожская область). Данное направление считается наиболее возможным. Достигнув крайней точки на нем, ВСУ разделят российскую территорию на две части. В таком случае будет перерезана транспортная магистраль снабжения Крыма, отметил военный корреспондент URA.RU. ВСУ могут атаковать Токмак в Запорожской области для выхода на Мелитополь и Бердянск. После этого ВСУ смогут атаковать Крым. С таким мнением выступил военкор Андрей Коц. ВСУ также смогут начать наступление на восточном направлении. Это может помешать продвижению российских сил на бахмутском направлении, заявил ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов. «Восточное направление тоже возможно с целью остановить наше продвижение на бахмутском и авдеевском направлении. Это может создать угрозу Луганску», — отметил Рустем Клупов. Украина, вероятно, сможет провести атаку по Брянской и Белгородской областям через Харьков. С таким мнением выступил Харькова военный политолог Олег Иванников. Возможное направление атаки ВСУ на запорожском направлении Инфографика URA.RU Что мешает ВСУ провести контрнаступление Существует несколько факторов, которые мешают Украине провести наступление на позиции России. Например, существенная часть армии Украины задействована на бахмутском направлении, так как Бахмут является важной точкой. При его освобождении российские силы смогут выйти на другие крупные города. По словам военного обозревателя Геннадия Алехина, после сдачи Бахмута украинский фронт начнет рушиться, что подарит российским войскам стратегическую инициативу. Разбитый танк на улицах Мариуполя (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украина испытывает серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов. Хоть Киев и получает западную помощь, однако ее недостаточно как неоднократно отмечал президент России Владимир Зеленский. В марте министр обороны Украины Алексей Резников написал в Евросоюз письмо с просьбой увеличить поставку боеприпасов. В марте он запрашивал 250 тысяч снарядов в месяц. Украина имеет ограниченное количество солдат, прошедших обучение на базах НАТО. В конце марта в Пентагоне сообщили, что всего 7000 бойцов украинских солдат прошли обучение с начала спецоперации, чтобы управлять новой западной техникой. Также в Киеве не смогли создать трехкратного преимущества личного состава для проведения операции. Об этом URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. По его словам, без такого преимущества Украина столкнется с мясорубкой подобной бахмутской. При наступлении на южном направлении ВСУ придется форсировать Днепр. Для успешной операции отряды не должны получить ни одного урона от армии России, заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. Готовность России к контрнаступлению Украины Российская сторона использует все ресурсы для создания дополнительных оборонных рубежей. По словам австрийского военного эксперта Тома Купера, отряды ВСУ столкнутся с миллионами мин во время атаки по российским позициям. За последние полгода Россия создала эшелонированную линию обороны для отражения атаки Украины. Об этом URA.RU заявил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Мы за осень и зиму на всех угрожаемых направлениях создали надежную эшелонированную линию обороны. Там есть несколько линий полевых укреплений, окопы полного профиля, противотанковые рвы, противотанковые заграждения, минные поля, то есть мы к этому наступлению подготовились. Поэтому большой вопрос — получится ли успешно у них наступать», — заявил Андрей Коц. Российская сторона обладает достаточным количеством сил и возможностей для нанесения внезапного и эффективного удара по вооруженным силам Украины. Раскрытие более точной информации о наступательной группировке со стороны России является военной тайной. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель холдинга структур безопасности «Русь», эксперт комплексной безопасности, военный эксперт Роман Насонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинская сторона неоднократно заявляла о контрнаступлении весной. URA.RU приводит главную информацию об операции ВСУ, на каких направлениях оно может пройти, и какие сложности ждут Киев. Существует несколько позиций относительно даты начала наступления ВСУ. Так, 19 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Украина перешла в наступление на четырех направлениях. По ее словам, оно проходит на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Однако основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что контрнаступление Украины может начаться 2 мая. Он подчеркнул, что в начале мая в зоне спецоперации заканчивается дождливая погода. По мнению военного эксперта Александра Широкорада, Украина попытается достигнуть успехов во время наступления к 9 Мая. Партнерам Украины не стоит завышать ожидания от наступления Украины, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, западное общество перегрето ожиданиями успешного контрнаступления ВСУ. Министерство обороны Украины не раскрывает детали начала и направления контрнаступления. Из-за этого существуют разные позиции. В марте ВСУ стали стягивать войска к пологовскому направлению (Запорожская область). Данное направление считается наиболее возможным. Достигнув крайней точки на нем, ВСУ разделят российскую территорию на две части. В таком случае будет перерезана транспортная магистраль снабжения Крыма, отметил военный корреспондент URA.RU. ВСУ могут атаковать Токмак в Запорожской области для выхода на Мелитополь и Бердянск. После этого ВСУ смогут атаковать Крым. С таким мнением выступил военкор Андрей Коц. ВСУ также смогут начать наступление на восточном направлении. Это может помешать продвижению российских сил на бахмутском направлении, заявил ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов. Украина, вероятно, сможет провести атаку по Брянской и Белгородской областям через Харьков. С таким мнением выступил Харькова военный политолог Олег Иванников. Существует несколько факторов, которые мешают Украине провести наступление на позиции России. Например, существенная часть армии Украины задействована на бахмутском направлении, так как Бахмут является важной точкой. При его освобождении российские силы смогут выйти на другие крупные города. По словам военного обозревателя Геннадия Алехина, после сдачи Бахмута украинский фронт начнет рушиться, что подарит российским войскам стратегическую инициативу. Украина испытывает серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов. Хоть Киев и получает западную помощь, однако ее недостаточно как неоднократно отмечал президент России Владимир Зеленский. В марте министр обороны Украины Алексей Резников написал в Евросоюз письмо с просьбой увеличить поставку боеприпасов. В марте он запрашивал 250 тысяч снарядов в месяц. Также в Киеве не смогли создать трехкратного преимущества личного состава для проведения операции. Об этом URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. По его словам, без такого преимущества Украина столкнется с мясорубкой подобной бахмутской. При наступлении на южном направлении ВСУ придется форсировать Днепр. Для успешной операции отряды не должны получить ни одного урона от армии России, заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. Российская сторона использует все ресурсы для создания дополнительных оборонных рубежей. По словам австрийского военного эксперта Тома Купера, отряды ВСУ столкнутся с миллионами мин во время атаки по российским позициям. За последние полгода Россия создала эшелонированную линию обороны для отражения атаки Украины. Об этом URA.RU заявил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. Российская сторона обладает достаточным количеством сил и возможностей для нанесения внезапного и эффективного удара по вооруженным силам Украины. Раскрытие более точной информации о наступательной группировке со стороны России является военной тайной. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель холдинга структур безопасности «Русь», эксперт комплексной безопасности, военный эксперт Роман Насонов.