20 февраля 2024

В Свердловской области потеплеет до плюсовых температур

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Коммунистическая после благоустройства. Полевской, кошка, кот, тепло, бабье лето, весна, осень, теплая погода
Конец февраля обещает быть теплым Фото:

Морозы, вернувшиеся в Свердловскую область, простоят недолго и сменятся потеплением. К концу февраля дневные температуры могут подняться выше ноля. О прогнозе на остаток месяца URA.RU рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

«Сейчас мы находимся на периферии высокого давления, то есть антициклона. На Среднем Урале, в том числе в Свердловской области, дневные температуры в южной половине составляют минус 18-23 градуса, на севере — минус 18-13. Днем будет порядка 5-10 градусов мороза. Постепенно температура будет повышаться, и с 25 февраля дневные параметры приблизятся к нулю. Столбик термометра днем покажет минус 3-4 градуса, ночью — минус 8-13», — сказала Шепоренко.

Она отметила, что февраль, хоть и является зимним месяцем, но отличается большой амплитудой суточного хода. Благодаря солнцу, которое прогревает воздух, холодные ночи могут чередоваться с достаточно теплыми днями. По словам синоптика, в последнюю пятидневку февраля столбик термометра достигнет плюсовых отметок.

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Морозы, вернувшиеся в Свердловскую область, простоят недолго и сменятся потеплением. К концу февраля дневные температуры могут подняться выше ноля. О прогнозе на остаток месяца URA.RU рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «Сейчас мы находимся на периферии высокого давления, то есть антициклона. На Среднем Урале, в том числе в Свердловской области, дневные температуры в южной половине составляют минус 18-23 градуса, на севере — минус 18-13. Днем будет порядка 5-10 градусов мороза. Постепенно температура будет повышаться, и с 25 февраля дневные параметры приблизятся к нулю. Столбик термометра днем покажет минус 3-4 градуса, ночью — минус 8-13», — сказала Шепоренко. Она отметила, что февраль, хоть и является зимним месяцем, но отличается большой амплитудой суточного хода. Благодаря солнцу, которое прогревает воздух, холодные ночи могут чередоваться с достаточно теплыми днями. По словам синоптика, в последнюю пятидневку февраля столбик термометра достигнет плюсовых отметок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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