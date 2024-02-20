В Свердловской области потеплеет до плюсовых температур

Морозы, вернувшиеся в Свердловскую область, простоят недолго и сменятся потеплением. К концу февраля дневные температуры могут подняться выше ноля. О прогнозе на остаток месяца URA.RU рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.
«Сейчас мы находимся на периферии высокого давления, то есть антициклона. На Среднем Урале, в том числе в Свердловской области, дневные температуры в южной половине составляют минус 18-23 градуса, на севере — минус 18-13. Днем будет порядка 5-10 градусов мороза. Постепенно температура будет повышаться, и с 25 февраля дневные параметры приблизятся к нулю. Столбик термометра днем покажет минус 3-4 градуса, ночью — минус 8-13», — сказала Шепоренко.
Она отметила, что февраль, хоть и является зимним месяцем, но отличается большой амплитудой суточного хода. Благодаря солнцу, которое прогревает воздух, холодные ночи могут чередоваться с достаточно теплыми днями. По словам синоптика, в последнюю пятидневку февраля столбик термометра достигнет плюсовых отметок.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.