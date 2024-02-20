20 февраля 2024

Дума ХМАО проголосовала за введение штрафов за курение у подъездов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Москва, окурки, курение, пепельница, бычки
В ХМАО будут штрафовать за курение в неположенных местах Фото:

Депутаты думы ХМАО проголосовали за введение штрафов за курение у подъездов, в парках, парковках и других общественных местах. Решение было принято большинством голосов на очередном заседании, трансляция которого велась на сайте окружного парламента.

«Решение принято», — объявил председатель думы Югры Борис Хохряков. В первом и втором, окончательном чтении, 37 депутатов проголосовали «за», один воздержался.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО запретят курить возле подъездов, в парках и на парковках. Нарушителям грозит штраф до 1500 рублей.

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Депутаты думы ХМАО проголосовали за введение штрафов за курение у подъездов, в парках, парковках и других общественных местах. Решение было принято большинством голосов на очередном заседании, трансляция которого велась на сайте окружного парламента. «Решение принято», — объявил председатель думы Югры Борис Хохряков. В первом и втором, окончательном чтении, 37 депутатов проголосовали «за», один воздержался. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО запретят курить возле подъездов, в парках и на парковках. Нарушителям грозит штраф до 1500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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