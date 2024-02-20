Дума ХМАО проголосовала за введение штрафов за курение у подъездов

В ХМАО будут штрафовать за курение в неположенных местах
Депутаты думы ХМАО проголосовали за введение штрафов за курение у подъездов, в парках, парковках и других общественных местах. Решение было принято большинством голосов на очередном заседании, трансляция которого велась на сайте окружного парламента.
«Решение принято», — объявил председатель думы Югры Борис Хохряков. В первом и втором, окончательном чтении, 37 депутатов проголосовали «за», один воздержался.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО запретят курить возле подъездов, в парках и на парковках. Нарушителям грозит штраф до 1500 рублей.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.