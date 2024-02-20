20 февраля 2024

В ЯНАО из-за непогоды перекрыта трасса

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
21 февраля перекрыто движение по трассе Тазовский — Газ-Сале Фото:

В ЯНАО 21 февраля из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение на автодороге Тазовский — Газ-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тазовского района.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями движение по трассе Тазовский — Газ-Сале полностью перекрыто!» — уточнили в пресс-службе. Там уточнили, что дорога будет перекрыта до особого распоряжения.

Ранее URA.RU сообщало, что трасса в районе была закрыта 20 января из-за метели, ветра с порывами до 22 метров в секунду и плохой видимости. Местных жителей просят воздержаться от поездок на автомобилях.

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В ЯНАО 21 февраля из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение на автодороге Тазовский — Газ-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тазовского района. «В связи с неблагоприятными погодными условиями движение по трассе Тазовский — Газ-Сале полностью перекрыто!» — уточнили в пресс-службе. Там уточнили, что дорога будет перекрыта до особого распоряжения. Ранее URA.RU сообщало, что трасса в районе была закрыта 20 января из-за метели, ветра с порывами до 22 метров в секунду и плохой видимости. Местных жителей просят воздержаться от поездок на автомобилях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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