В ЯНАО из-за непогоды перекрыта трасса

21 февраля перекрыто движение по трассе Тазовский — Газ-Сале
В ЯНАО 21 февраля из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение на автодороге Тазовский — Газ-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тазовского района.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями движение по трассе Тазовский — Газ-Сале полностью перекрыто!» — уточнили в пресс-службе. Там уточнили, что дорога будет перекрыта до особого распоряжения.
Ранее URA.RU сообщало, что трасса в районе была закрыта 20 января из-за метели, ветра с порывами до 22 метров в секунду и плохой видимости. Местных жителей просят воздержаться от поездок на автомобилях.
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