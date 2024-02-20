В ЯНАО из-за непогоды перекрыта трасса

21 февраля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

21 февраля перекрыто движение по трассе Тазовский — Газ-Сале Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ЯНАО 21 февраля из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение на автодороге Тазовский — Газ-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тазовского района. «В связи с неблагоприятными погодными условиями движение по трассе Тазовский — Газ-Сале полностью перекрыто!» — уточнили в пресс-службе. Там уточнили, что дорога будет перекрыта до особого распоряжения. Ранее URA.RU сообщало, что трасса в районе была закрыта 20 января из-за метели, ветра с порывами до 22 метров в секунду и плохой видимости. Местных жителей просят воздержаться от поездок на автомобилях.

В ЯНАО 21 февраля из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение на автодороге Тазовский — Газ-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тазовского района. «В связи с неблагоприятными погодными условиями движение по трассе Тазовский — Газ-Сале полностью перекрыто!» — уточнили в пресс-службе. Там уточнили, что дорога будет перекрыта до особого распоряжения. Ранее URA.RU сообщало, что трасса в районе была закрыта 20 января из-за метели, ветра с порывами до 22 метров в секунду и плохой видимости. Местных жителей просят воздержаться от поездок на автомобилях.