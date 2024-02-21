АСВ начнет выплачивать компенсации клиентам QIWI Банка не позднее 6 марта

Компенсации клиентам QIWI Банка начнут выплачивать не позднее 6 марта. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
Лицензия у Qiwi Банка была отозвана сегодня, 21 февраля. По информации Центробанка, QIWI систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем; был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
По величине активов АО «КИВИ Банк» занимал 89-е место в банковской системе России. Деньги вкладчиков будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей, сообщил Центробанк. АСВ предварительно оценило страховые выплаты вкладчикам QIWI Банка в 4,6 миллиарда рублей.
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