ДТП произошло на трассе Лабытнанги — Бованенково в ЯНАО
На автодороге Лабытнанги — Бованенково водитель машины выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым подвижным составом. В ДТП никто не пострадал, сообщает госавтоинспекция округа.
«По предварительным данным, водитель совершил выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с подвижным составом. В результате ДТП пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) произошло столкновение «Hyundai» и отечественного автомобиля. В результате ДТП пассажир Hyundai госпитализирован.
В ДТП никто не пострадал
На автодороге Лабытнанги — Бованенково водитель машины выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым подвижным составом
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