20 февраля 2024

В ЯНАО автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный переезд. Арамиль, грузовой состав, цистерны, железнодорожный переезд, семафор, железная дорога
ДТП произошло на трассе Лабытнанги — Бованенково в ЯНАО Фото:

На автодороге Лабытнанги — Бованенково водитель машины выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым подвижным составом. В ДТП никто не пострадал, сообщает госавтоинспекция округа.

«По предварительным данным, водитель совершил выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с подвижным составом. В результате ДТП пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) произошло столкновение «Hyundai» и отечественного автомобиля. В результате ДТП пассажир Hyundai госпитализирован.

В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал
Фото:
На автодороге Лабытнанги — Бованенково водитель машины выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым подвижным составом
На автодороге Лабытнанги — Бованенково водитель машины выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым подвижным составом
Фото:

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На автодороге Лабытнанги — Бованенково водитель машины выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым подвижным составом. В ДТП никто не пострадал, сообщает госавтоинспекция округа. «По предварительным данным, водитель совершил выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с подвижным составом. В результате ДТП пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) произошло столкновение «Hyundai» и отечественного автомобиля. В результате ДТП пассажир Hyundai госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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