ДТП произошло на трассе Лабытнанги — Бованенково в ЯНАО Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

На автодороге Лабытнанги — Бованенково водитель машины выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым подвижным составом. В ДТП никто не пострадал, сообщает госавтоинспекция округа.

«По предварительным данным, водитель совершил выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с подвижным составом. В результате ДТП пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) произошло столкновение «Hyundai» и отечественного автомобиля. В результате ДТП пассажир Hyundai госпитализирован.

В ДТП никто не пострадал Фото: Госавтоинспекция ЯНАО