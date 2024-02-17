17 февраля 2024
16 февраля 2024

В ЯНАО из-за ДТП пострадал пассажир. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
В ЯНАО после ДТП госпитализировали пассажира «Hyundai» Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) произошло столкновение «Hyundai» и отечественного автомобиля. В результате ДТП пассажир «Hyundai» госпитализирован. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«В Ноябрьске произошло столкновение двух автомобилей. … В результате ДТП пассажир „Hyundai“ доставлен в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, из-за чего произошло столкновение с иномаркой. Обстоятельства ДТП выясняются.

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В Ноябрьске (ЯНАО) произошло столкновение «Hyundai» и отечественного автомобиля. В результате ДТП пассажир «Hyundai» госпитализирован. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В Ноябрьске произошло столкновение двух автомобилей. … В результате ДТП пассажир „Hyundai“ доставлен в больницу», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, из-за чего произошло столкновение с иномаркой. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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