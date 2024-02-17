В ЯНАО после ДТП госпитализировали пассажира «Hyundai»
В Ноябрьске (ЯНАО) произошло столкновение «Hyundai» и отечественного автомобиля. В результате ДТП пассажир «Hyundai» госпитализирован. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«В Ноябрьске произошло столкновение двух автомобилей. … В результате ДТП пассажир „Hyundai“ доставлен в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, из-за чего произошло столкновение с иномаркой. Обстоятельства ДТП выясняются.
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