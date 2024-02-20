Текслер распорядился учредить звание «Заслуженный артист Челябинской области»

Звание «Заслуженный артист Челябинской области» появится в регионе по распоряжению губернатора Алексея Текслера. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В целях поощрения работников сферы культуры в регионе будет учреждено новое почетное звание — „Заслуженный артист Челябинской области“. Законопроект об этом разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера. Законопроект будет рассмотрен депутатами на заседании комитета заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению», — сообщили в пресс-службе правительства.
Звание заслуженного артиста Челябинской области будет присваиваться за работу по развитию профессионального искусства в регионе. Его обладателями смогут стать артисты, режиссеры, балетмейстеры, дирижеры, композиторы, концертмейстеры, хормейстеры и музыканты, создавшие произведения, получившие общественное признание.
Претендентам на звание заслуженного артиста Челябинской области необходимо трудиться в сфере культуры и искусства не меньше десяти лет (для артистов балета, исполняющих первые партии, этот срок составляет пять лет). Также они должны иметь федеральные награды, поощрения губернатора или заксобрания области. Работникам сферы культуры, получившим новое звание, будет вручаться нагрудный знак. О материальном поощрении обладателей нового звания в пресс-службе не сообщили.
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