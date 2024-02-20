В столице ЯНАО жители двухэтажки пожаловались на обледенение дома. Фото

В Салехарде с жилого дома свисают огромные сосульки

21 февраля 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Жильцы двухэтажки в Салехарде боятся за свою безопасность из-за глыб льда на доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) с жилого многоквартирного дома свисают огромные сосульки. Горожане пожаловались на опасное заледенение стен двухэтажки в социальной сети «ВКонтакте». «Микрорайон Богдана Кнунянца, дом №23. На стенах глыбы льда», — написала Наталья Потапова в сообществе «Подслушано в Салехарде». Автор поста предоставил фотографии дома, покрытого льдом. Жители города рассказали, что сталкиваются с данной проблемой не впервые. «Постоянная проблема этого дома, каждый год лед висит», — отметила Анжела Игорева. «С другой стороны дома, этот же подъезд, тоже все в наледи, специально вышла и посмотрела», — поделилась Маргарита Весна. В окружном департаменте Госжилнадзора сообщили, что выполнение работ по устранению наледи выполнят до 27 февраля. «Связались с УК „КИТ“. По информации управляющей организации в настоящее время заказана техника и сделана заявка альпинистам для обеспечения беспрепятственного доступа к наледи и ее удаления без повреждения обшивки многоквартирного дома», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о заледенении подъезда аварийного дома в Лабытнанги (ЯНАО). Помещение покрылось льдом и снегом из-за утечки из трубы теплоснабжения. В Салехарде двухэтажка покрылась льдом Фото: сообщество «Подслушано в Салехарде», соцсеть «ВКонтакте» Огромные сосульки, свисающие со стен жилого дома в Салехарде, представляют опасность для горожан Фото: сообщество «Подслушано в Салехарде», соцсеть «ВКонтакте»

В Салехарде (ЯНАО) с жилого многоквартирного дома свисают огромные сосульки. Горожане пожаловались на опасное заледенение стен двухэтажки в социальной сети «ВКонтакте». «Микрорайон Богдана Кнунянца, дом №23. На стенах глыбы льда», — написала Наталья Потапова в сообществе «Подслушано в Салехарде». Автор поста предоставил фотографии дома, покрытого льдом. Жители города рассказали, что сталкиваются с данной проблемой не впервые. «Постоянная проблема этого дома, каждый год лед висит», — отметила Анжела Игорева. «С другой стороны дома, этот же подъезд, тоже все в наледи, специально вышла и посмотрела», — поделилась Маргарита Весна. В окружном департаменте Госжилнадзора сообщили, что выполнение работ по устранению наледи выполнят до 27 февраля. «Связались с УК „КИТ“. По информации управляющей организации в настоящее время заказана техника и сделана заявка альпинистам для обеспечения беспрепятственного доступа к наледи и ее удаления без повреждения обшивки многоквартирного дома», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о заледенении подъезда аварийного дома в Лабытнанги (ЯНАО). Помещение покрылось льдом и снегом из-за утечки из трубы теплоснабжения.