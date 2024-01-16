В городе ЯНАО заледенел подъезд аварийного дома. Фото

В Лабытнанги подъезд аварийного дома превратился в морозильник

17 января 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

В аварийном доме в Лабытнанги произошла утечка из труб теплоснабжения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) подъезд жилого дома, признанного аварийным, покрылся льдом. Жильцы сообщили в социальной сети о бездействии управляющей компании. «Управляющая компания „Комфортный Дом“, когда работать начнете на Геофизической 10? С 29 декабря все ждем, никаких изменений. Как все парило в подъезде, так и парит, белого света не видно. Неисправность плавно перешла на улицу уже. Здесь живут люди с детьми! Без конца только и дублируем нашу заявку. Толку ноль, от слова совсем», — написала Татьяна Мезенцева в сообществе «Лабытнанги сегодня». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что специалисты управления ЖКХ выезжали на данный адрес, чтобы установить причину течи. «В подъезде дома произошла утечка из трубы теплоснабжения. К сожалению, заявки от жителей по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы не поступали. Сегодня управляющая компания устранила течь. Морозы постепенно отступают, поэтому на завтра запланировали заменить участок трубы на вводе в дом. Далее в подъезде наведут порядок. Держим на контроле этот адрес», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о прорыве водопроводной сети в Тарко-Сале (ЯНАО). По фасаду многоквартирного дома стекало большое количество холодной воды. Заснеженный подъезд жилого дома, Лабытнанги Фото: сообщество «Лабытнанги сегодня», соцсеть «ВКонтакте» В Лабытнанги заледенел подъезд жилого дома Фото: сообщество «Лабытнанги сегодня», соцсеть «ВКонтакте» Аварийный дом в Лабытнанги покрылся инеем Фото: сообщество «Лабытнанги сегодня», соцсеть «ВКонтакте»

В Лабытнанги (ЯНАО) подъезд жилого дома, признанного аварийным, покрылся льдом. Жильцы сообщили в социальной сети о бездействии управляющей компании. «Управляющая компания „Комфортный Дом“, когда работать начнете на Геофизической 10? С 29 декабря все ждем, никаких изменений. Как все парило в подъезде, так и парит, белого света не видно. Неисправность плавно перешла на улицу уже. Здесь живут люди с детьми! Без конца только и дублируем нашу заявку. Толку ноль, от слова совсем», — написала Татьяна Мезенцева в сообществе «Лабытнанги сегодня». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что специалисты управления ЖКХ выезжали на данный адрес, чтобы установить причину течи. «В подъезде дома произошла утечка из трубы теплоснабжения. К сожалению, заявки от жителей по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы не поступали. Сегодня управляющая компания устранила течь. Морозы постепенно отступают, поэтому на завтра запланировали заменить участок трубы на вводе в дом. Далее в подъезде наведут порядок. Держим на контроле этот адрес», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о прорыве водопроводной сети в Тарко-Сале (ЯНАО). По фасаду многоквартирного дома стекало большое количество холодной воды.