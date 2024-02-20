20 февраля 2024

Две челябинских птицефабрики получили разрешение на поставки за рубеж

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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, цыплята, птицефабрика рефтинская, производство, цех инкубации
Птицеводческие комплексы получили разрешение на экспорт цыплят Фото:

Нагайбакский и Магнитогорский птицеводческие комплексы (Челябинская область) получили разрешение на экспорт цыплят. О том, что предприятия включили в реестр Таможенного Союза, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«Нагайбакский и Магнитогорский птицеводческие комплексы включены в реестр Таможенного Союза. Они рекомендованы для включения в реестр в ИС „Цербер“», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Проверку на ветеринарно-санитарные требования Россельхознадзор провел в феврале. Предприятия признали соответствующими правилам выращивания, содержания и разведения суточных цыплят и птенцов.

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Нагайбакский и Магнитогорский птицеводческие комплексы (Челябинская область) получили разрешение на экспорт цыплят. О том, что предприятия включили в реестр Таможенного Союза, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Нагайбакский и Магнитогорский птицеводческие комплексы включены в реестр Таможенного Союза. Они рекомендованы для включения в реестр в ИС „Цербер“», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Проверку на ветеринарно-санитарные требования Россельхознадзор провел в феврале. Предприятия признали соответствующими правилам выращивания, содержания и разведения суточных цыплят и птенцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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