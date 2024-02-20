Две челябинских птицефабрики получили разрешение на поставки за рубеж

Нагайбакский и Магнитогорский птицеводческие комплексы (Челябинская область) получили разрешение на экспорт цыплят. О том, что предприятия включили в реестр Таможенного Союза, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«Нагайбакский и Магнитогорский птицеводческие комплексы включены в реестр Таможенного Союза. Они рекомендованы для включения в реестр в ИС „Цербер“», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Проверку на ветеринарно-санитарные требования Россельхознадзор провел в феврале. Предприятия признали соответствующими правилам выращивания, содержания и разведения суточных цыплят и птенцов.
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