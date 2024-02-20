Хирурги Сургута и Санкт-Петербурга спасли жизнь новорожденной весом 500 грамм

21 февраля 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Недоношенная девочка родилась с серьезными патологиями Фото: Илья Московец © URA.RU За жизнь новорожденной из Ханты-Мансийска боролись врачи медучреждений Сургута и Санкт-Петербурга. Девочка весом 550 грамм родилась раньше срока с патологиями, угрожающими ее жизни. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. «Малышка родилась на 24 неделе гестации с весом 550 грамм в крайне тяжелом состоянии. Неонатальные хирурги Центра успешно провели операцию на сердце, кишечнике, сохранив жизнь малышке. В процессе дальнейшего наблюдения у девочки проявилась ретинопатия — болезнь глаз, характеризующаяся патологическим ростом сосудов сетчатки, которая при отсутствии лечения ведет к слепоте», — сообщили в публикации telegram-канала. Офтальмологи медучреждения провели лечение ребенка в несколько этапов, однако необходимого результата не добились. Новорожденную перевели в Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет для проведения еще одной операции. «Мы организовали санитарный борт для госпитализации малышки в г. Санкт-Петербург. Врачи федерального Центра успешно провели операции, в результате которых зрение девочке удалось сохранить. В настоящее время она уже дома и проходит реабилитацию», — пояснила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За жизнь новорожденной из Ханты-Мансийска боролись врачи медучреждений Сургута и Санкт-Петербурга. Девочка весом 550 грамм родилась раньше срока с патологиями, угрожающими ее жизни. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. «Малышка родилась на 24 неделе гестации с весом 550 грамм в крайне тяжелом состоянии. Неонатальные хирурги Центра успешно провели операцию на сердце, кишечнике, сохранив жизнь малышке. В процессе дальнейшего наблюдения у девочки проявилась ретинопатия — болезнь глаз, характеризующаяся патологическим ростом сосудов сетчатки, которая при отсутствии лечения ведет к слепоте», — сообщили в публикации telegram-канала. Офтальмологи медучреждения провели лечение ребенка в несколько этапов, однако необходимого результата не добились. Новорожденную перевели в Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет для проведения еще одной операции. «Мы организовали санитарный борт для госпитализации малышки в г. Санкт-Петербург. Врачи федерального Центра успешно провели операции, в результате которых зрение девочке удалось сохранить. В настоящее время она уже дома и проходит реабилитацию», — пояснила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.