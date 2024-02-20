20 февраля 2024

Стало известно, как пермяк выиграл 5 млн рублей

Пермяк стал миллионером, купив лотерейный билет за 100 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пачка денег, денежные купюры, деньги, рубли
Пермяк стал миллионером после участия в лотерее Фото:

Житель Пермского края стал обладателем суперприза гослотереи «Забава от Русского лото», купив билет за 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото».

«Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Известно лишь, что счастливчик купил билет за 100 рублей в мобильном приложении „Столото“», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что пермяк выиграл 5 млн рублей в гослотерею «Забава от Русского лото». Суперприз был разыгран 20 февраля.

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Житель Пермского края стал обладателем суперприза гослотереи «Забава от Русского лото», купив билет за 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото». «Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Известно лишь, что счастливчик купил билет за 100 рублей в мобильном приложении „Столото“», — рассказали в пресс-службе. Ранее стало известно, что пермяк выиграл 5 млн рублей в гослотерею «Забава от Русского лото». Суперприз был разыгран 20 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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