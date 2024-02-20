Стало известно, как пермяк выиграл 5 млн рублей

Пермяк стал миллионером, купив лотерейный билет за 100 рублей

21 февраля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Пермяк стал миллионером после участия в лотерее Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Пермского края стал обладателем суперприза гослотереи «Забава от Русского лото», купив билет за 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото». «Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Известно лишь, что счастливчик купил билет за 100 рублей в мобильном приложении „Столото“», — рассказали в пресс-службе. Ранее стало известно, что пермяк выиграл 5 млн рублей в гослотерею «Забава от Русского лото». Суперприз был разыгран 20 февраля.

Житель Пермского края стал обладателем суперприза гослотереи «Забава от Русского лото», купив билет за 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото». «Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Известно лишь, что счастливчик купил билет за 100 рублей в мобильном приложении „Столото“», — рассказали в пресс-службе. Ранее стало известно, что пермяк выиграл 5 млн рублей в гослотерею «Забава от Русского лото». Суперприз был разыгран 20 февраля.