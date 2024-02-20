Стало известно, как пермяк выиграл 5 млн рублей

Пермяк стал миллионером после участия в лотерее
Житель Пермского края стал обладателем суперприза гослотереи «Забава от Русского лото», купив билет за 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото».
«Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Известно лишь, что счастливчик купил билет за 100 рублей в мобильном приложении „Столото“», — рассказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что пермяк выиграл 5 млн рублей в гослотерею «Забава от Русского лото». Суперприз был разыгран 20 февраля.
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