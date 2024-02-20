Пермяк выиграл в лотерею 5 млн рублей

21 февраля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Миллионер еще не обратился за выигрышем Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Пермского края стал обладателем суперприза государственной лотереи «Забава от Русского лото». Победитель выиграл 5 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей «Столото» «20 февраля 2024 года в государственной лотерее „Забава от Русского лото“ был разыгран суперприз — 5 000 000 рублей. Победителем стал участник 101624-го тиража из Пермского края», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что пермяк смог угадать 12 чисел из 24, поэтому стал обладателем приза. Личность победителя пока не раскрывается, так как он еще не обратился за оформлением выигрыша. В 2024 году это не первый крупный выигрыш пермяков. В январе житель края стал обладателем приза в 36 млн рублей, а в феврале стало известно, что еще один счастливчик получит 17 млн рублей.

Житель Пермского края стал обладателем суперприза государственной лотереи «Забава от Русского лото». Победитель выиграл 5 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей «Столото» «20 февраля 2024 года в государственной лотерее „Забава от Русского лото“ был разыгран суперприз — 5 000 000 рублей. Победителем стал участник 101624-го тиража из Пермского края», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что пермяк смог угадать 12 чисел из 24, поэтому стал обладателем приза. Личность победителя пока не раскрывается, так как он еще не обратился за оформлением выигрыша. В 2024 году это не первый крупный выигрыш пермяков. В январе житель края стал обладателем приза в 36 млн рублей, а в феврале стало известно, что еще один счастливчик получит 17 млн рублей.