20 февраля 2024

Пермяк выиграл в лотерею 5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , деньги, пять тысяч, рубли
Миллионер еще не обратился за выигрышем Фото:

Житель Пермского края стал обладателем суперприза государственной лотереи «Забава от Русского лото». Победитель выиграл 5 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей «Столото»

«20 февраля 2024 года в государственной лотерее „Забава от Русского лото“ был разыгран суперприз — 5 000 000 рублей. Победителем стал участник 101624-го тиража из Пермского края», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что пермяк смог угадать 12 чисел из 24, поэтому стал обладателем приза. Личность победителя пока не раскрывается, так как он еще не обратился за оформлением выигрыша.

В 2024 году это не первый крупный выигрыш пермяков. В январе житель края стал обладателем приза в 36 млн рублей, а в феврале стало известно, что еще один счастливчик получит 17 млн рублей.

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Житель Пермского края стал обладателем суперприза государственной лотереи «Забава от Русского лото». Победитель выиграл 5 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей «Столото» «20 февраля 2024 года в государственной лотерее „Забава от Русского лото“ был разыгран суперприз — 5 000 000 рублей. Победителем стал участник 101624-го тиража из Пермского края», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что пермяк смог угадать 12 чисел из 24, поэтому стал обладателем приза. Личность победителя пока не раскрывается, так как он еще не обратился за оформлением выигрыша. В 2024 году это не первый крупный выигрыш пермяков. В январе житель края стал обладателем приза в 36 млн рублей, а в феврале стало известно, что еще один счастливчик получит 17 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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