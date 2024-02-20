В Челябинске за полмиллиона продают кружку, забытую Путиным на «Станкомаше». Скрин

21 февраля 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пил из кружки во время общения с молодежью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске продают кружку, из которой якобы пил президент РФ Владимир Путин во время общения с молодежью в индустриальном парке «Станкомаш». Продавец просит за свой товар полмиллиона рублей. «Продам термочашку, которую случайно оставил Владимир Путин после встречи в Челябинске на „Станкомаше“. Предоставлю видеодоказательство реальному покупателю, без торга», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Состояние предмета продажи указывается как «бывшая в употреблении», доступность — «в наличии». Территориально продавец находится в Центральном районе Челябинска. Путин приезжал в Челябинск 16 февраля. Он посетил завод роботов и индустриальный парк «Станкомаш», где пообщался с молодежью и высоко оценил промышленный и интеллектуальный потенциал региона. В пресс-службе группы компаний «Конар», которая базируется в индустриальном парке «Станкомаш», от комментариев воздержались. За кружку продавец просит пятьсот тысяч рублей Фото: скрин с сайта «Авито» Продавец заявляет о готовности доказать, что кружкой пользовался именно Владимир Путин Фото: скрин с сайта «Авито»

В Челябинске продают кружку, из которой якобы пил президент РФ Владимир Путин во время общения с молодежью в индустриальном парке «Станкомаш». Продавец просит за свой товар полмиллиона рублей. «Продам термочашку, которую случайно оставил Владимир Путин после встречи в Челябинске на „Станкомаше“. Предоставлю видеодоказательство реальному покупателю, без торга», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Состояние предмета продажи указывается как «бывшая в употреблении», доступность — «в наличии». Территориально продавец находится в Центральном районе Челябинска. Путин приезжал в Челябинск 16 февраля. Он посетил завод роботов и индустриальный парк «Станкомаш», где пообщался с молодежью и высоко оценил промышленный и интеллектуальный потенциал региона. В пресс-службе группы компаний «Конар», которая базируется в индустриальном парке «Станкомаш», от комментариев воздержались.