20 февраля 2024

В Челябинске за полмиллиона продают кружку, забытую Путиным на «Станкомаше». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Владимир Путин пил из кружки во время общения с молодежью Фото:

В Челябинске продают кружку, из которой якобы пил президент РФ Владимир Путин во время общения с молодежью в индустриальном парке «Станкомаш». Продавец просит за свой товар полмиллиона рублей.

«Продам термочашку, которую случайно оставил Владимир Путин после встречи в Челябинске на „Станкомаше“. Предоставлю видеодоказательство реальному покупателю, без торга», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Состояние предмета продажи указывается как «бывшая в употреблении», доступность — «в наличии». Территориально продавец находится в Центральном районе Челябинска.

Путин приезжал в Челябинск 16 февраля. Он посетил завод роботов и индустриальный парк «Станкомаш», где пообщался с молодежью и высоко оценил промышленный и интеллектуальный потенциал региона. В пресс-службе группы компаний «Конар», которая базируется в индустриальном парке «Станкомаш», от комментариев воздержались.

За кружку продавец просит пятьсот тысяч рублей
За кружку продавец просит пятьсот тысяч рублей
Фото:
Продавец заявляет о готовности доказать, что кружкой пользовался именно Владимир Путин
Продавец заявляет о готовности доказать, что кружкой пользовался именно Владимир Путин
Фото:

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В Челябинске продают кружку, из которой якобы пил президент РФ Владимир Путин во время общения с молодежью в индустриальном парке «Станкомаш». Продавец просит за свой товар полмиллиона рублей. «Продам термочашку, которую случайно оставил Владимир Путин после встречи в Челябинске на „Станкомаше“. Предоставлю видеодоказательство реальному покупателю, без торга», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Состояние предмета продажи указывается как «бывшая в употреблении», доступность — «в наличии». Территориально продавец находится в Центральном районе Челябинска. Путин приезжал в Челябинск 16 февраля. Он посетил завод роботов и индустриальный парк «Станкомаш», где пообщался с молодежью и высоко оценил промышленный и интеллектуальный потенциал региона. В пресс-службе группы компаний «Конар», которая базируется в индустриальном парке «Станкомаш», от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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