В Курганской области отремонтируют почти два десятка детсадов

21 февраля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

На 10 округов региона власти уже выделили деньги для ремонта детсадов Фото: Анна Майорова © URA.RU В текущем году в Курганской области пройдут ремонты 18 детских садов. Они запланированы в рамках региональной программы. Об этом сообщило правительство Курганской области. «В Курганской области в этом году отремонтируют 18 детских садов», — указано в telegram-канале правительства Курганской области. Также ведомство отмечает, что ремонты пройдут в рамках региональной программы. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале написал, что власти уже выделили деньги на ремонты в 10 муниципальных округах региона. Также он рассказал, что за несколько лет было построено 19 новых и отремонтировано много действующих детских садов. «Так же, и в рамках федеральных программ, и самостоятельно, активно работаем по модернизации большого количества учреждений культуры, спорта и СПО», — написал глава региона в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставлено на торги здание бывшего детского сада. Аукцион должен состояться 4 марта.

В текущем году в Курганской области пройдут ремонты 18 детских садов. Они запланированы в рамках региональной программы. Об этом сообщило правительство Курганской области. «В Курганской области в этом году отремонтируют 18 детских садов», — указано в telegram-канале правительства Курганской области. Также ведомство отмечает, что ремонты пройдут в рамках региональной программы. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале написал, что власти уже выделили деньги на ремонты в 10 муниципальных округах региона. Также он рассказал, что за несколько лет было построено 19 новых и отремонтировано много действующих детских садов. «Так же, и в рамках федеральных программ, и самостоятельно, активно работаем по модернизации большого количества учреждений культуры, спорта и СПО», — написал глава региона в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставлено на торги здание бывшего детского сада. Аукцион должен состояться 4 марта.