20 февраля 2024

В Курганской области отремонтируют почти два десятка детсадов

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детский садик
На 10 округов региона власти уже выделили деньги для ремонта детсадов Фото:

В текущем году в Курганской области пройдут ремонты 18 детских садов. Они запланированы в рамках региональной программы. Об этом сообщило правительство Курганской области.

«В Курганской области в этом году отремонтируют 18 детских садов», — указано в telegram-канале правительства Курганской области. Также ведомство отмечает, что ремонты пройдут в рамках региональной программы.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале написал, что власти уже выделили деньги на ремонты в 10 муниципальных округах региона. Также он рассказал, что за несколько лет было построено 19 новых и отремонтировано много действующих детских садов. «Так же, и в рамках федеральных программ, и самостоятельно, активно работаем по модернизации большого количества учреждений культуры, спорта и СПО», — написал глава региона в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставлено на торги здание бывшего детского сада. Аукцион должен состояться 4 марта.

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В текущем году в Курганской области пройдут ремонты 18 детских садов. Они запланированы в рамках региональной программы. Об этом сообщило правительство Курганской области. «В Курганской области в этом году отремонтируют 18 детских садов», — указано в telegram-канале правительства Курганской области. Также ведомство отмечает, что ремонты пройдут в рамках региональной программы. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале написал, что власти уже выделили деньги на ремонты в 10 муниципальных округах региона. Также он рассказал, что за несколько лет было построено 19 новых и отремонтировано много действующих детских садов. «Так же, и в рамках федеральных программ, и самостоятельно, активно работаем по модернизации большого количества учреждений культуры, спорта и СПО», — написал глава региона в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставлено на торги здание бывшего детского сада. Аукцион должен состояться 4 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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