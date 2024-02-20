В Курганской области отремонтируют почти два десятка детсадов

В текущем году в Курганской области пройдут ремонты 18 детских садов. Они запланированы в рамках региональной программы. Об этом сообщило правительство Курганской области.
«В Курганской области в этом году отремонтируют 18 детских садов», — указано в telegram-канале правительства Курганской области. Также ведомство отмечает, что ремонты пройдут в рамках региональной программы.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале написал, что власти уже выделили деньги на ремонты в 10 муниципальных округах региона. Также он рассказал, что за несколько лет было построено 19 новых и отремонтировано много действующих детских садов. «Так же, и в рамках федеральных программ, и самостоятельно, активно работаем по модернизации большого количества учреждений культуры, спорта и СПО», — написал глава региона в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».
Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставлено на торги здание бывшего детского сада. Аукцион должен состояться 4 марта.
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