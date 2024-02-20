Тюменцы раскупили VIP-билеты на концерт миллиардера Эмина Агаларова

21 февраля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Концерт певца состоится в Тюмени в начале марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Тюмени раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт певца Эмина Агаларова. Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов. Исполнитель является бизнесменом и сыном азербайджанского миллиардера. «Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише мероприятия. При этом, самые дорогие билеты на концерт певца стоимостью почти все раскуплены. Выступление артиста запланировано в Тюмени 4 марта. Ранее тюменцы раскупили все VIP-билеты на концерт певицы Zivert. Выступление певицы состоится 29 апреля.

Жители Тюмени раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт певца Эмина Агаларова. Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов. Исполнитель является бизнесменом и сыном азербайджанского миллиардера. «Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише мероприятия. При этом, самые дорогие билеты на концерт певца стоимостью почти все раскуплены. Выступление артиста запланировано в Тюмени 4 марта. Ранее тюменцы раскупили все VIP-билеты на концерт певицы Zivert. Выступление певицы состоится 29 апреля.