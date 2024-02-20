20 февраля 2024

Тюменцы раскупили VIP-билеты на концерт миллиардера Эмина Агаларова

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, emin, эмин
Концерт певца состоится в Тюмени в начале марта Фото:

Жители Тюмени раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт певца Эмина Агаларова. Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов. Исполнитель является бизнесменом и сыном азербайджанского миллиардера.

«Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише мероприятия.

При этом, самые дорогие билеты на концерт певца стоимостью почти все раскуплены. Выступление артиста запланировано в Тюмени 4 марта.

Ранее тюменцы раскупили все VIP-билеты на концерт певицы Zivert. Выступление певицы состоится 29 апреля.

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Жители Тюмени раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт певца Эмина Агаларова. Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов. Исполнитель является бизнесменом и сыном азербайджанского миллиардера. «Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише мероприятия. При этом, самые дорогие билеты на концерт певца стоимостью почти все раскуплены. Выступление артиста запланировано в Тюмени 4 марта. Ранее тюменцы раскупили все VIP-билеты на концерт певицы Zivert. Выступление певицы состоится 29 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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