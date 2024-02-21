В Челябинской области температура опустится ниже 40 градусов мороза

21 февраля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Ночью и утром в отдельных районах температура опустится ниже 40 градусов мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отдельные районы Челябинской области ночью и утром 22 февраля придут 40-градусные морозы. О том, что температура воздуха может стать ниже 40 градусов мороза, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 22 февраля в отдельных районах области ожидается сильный мороз до минус 40 градусов и ниже», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС. Согласно прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут от 18 до 23 градусов мороза. В низинах ожидают от минус 11 до 16 градусов, а в горах до минус 8.

В отдельные районы Челябинской области ночью и утром 22 февраля придут 40-градусные морозы. О том, что температура воздуха может стать ниже 40 градусов мороза, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 22 февраля в отдельных районах области ожидается сильный мороз до минус 40 градусов и ниже», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС. Согласно прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут от 18 до 23 градусов мороза. В низинах ожидают от минус 11 до 16 градусов, а в горах до минус 8.