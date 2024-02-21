В Челябинской области температура опустится ниже 40 градусов мороза

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Мороз. Челябинск, холод, зима, погода, проспект ленина, климат, мороз, декабрь
Ночью и утром в отдельных районах температура опустится ниже 40 градусов мороза Фото:

В отдельные районы Челябинской области ночью и утром 22 февраля придут 40-градусные морозы. О том, что температура воздуха может стать ниже 40 градусов мороза, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 22 февраля в отдельных районах области ожидается сильный мороз до минус 40 градусов и ниже», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут от 18 до 23 градусов мороза. В низинах ожидают от минус 11 до 16 градусов, а в горах до минус 8.

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В отдельные районы Челябинской области ночью и утром 22 февраля придут 40-градусные морозы. О том, что температура воздуха может стать ниже 40 градусов мороза, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 22 февраля в отдельных районах области ожидается сильный мороз до минус 40 градусов и ниже», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС. Согласно прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут от 18 до 23 градусов мороза. В низинах ожидают от минус 11 до 16 градусов, а в горах до минус 8.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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