Всплыли новые случаи наказаний студентов свердловским «учителем в погонах»

Учитель в Каменске-Уральском заставлял студентов отжиматься за опоздание
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Студенты. Курган, ученики, студенты, учащиеся
Педагог практиковал необычные наказания в техникуме (архивное фото) Фото:

Педагог техникума в Каменске-Уральском (Свердловская область), сотрудник полиции Иван Корсак не только ставил в угол и шлепал студенток ремнем, но и заставлял учащихся отжиматься. О неизвестных ранее случаях URA.RU рассказала мама 17-летней девушки, которую преподаватель поставил на колени.

«Однажды к нему на занятие опоздала пара, парень и девушка. Парня он заставил отжиматься и спросил: „Любишь ее?“, тот ответил: „Люблю“. Тогда Корсак заставил девушку сесть на парня, так он и отжимался», — рассказала женщина.

По ее словам, кроме случая с отжиманием и двух эпизодов, попавших на видео, были и другие аналогичные. Например, одну из второкурсниц учитель опять же поставил в угол, причем эту сцену застала другой педагог.

«Она спросила: „Это что такое?“, Корсак сказал: „Воспитательные меры“. И на этом все, никаких действий не последовало», — добавила свердловчанка.

Как уже сообщалось, педагога техникума Ивана Корсака, который является сотрудником полиции, обвинили в том, что он ставил студенток в угол и одну из них грозил отшлепать ремнем. После того, как родителями были поданы заявления, учитель уволился по собственному желанию.

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Педагог техникума в Каменске-Уральском (Свердловская область), сотрудник полиции Иван Корсак не только ставил в угол и шлепал студенток ремнем, но и заставлял учащихся отжиматься. О неизвестных ранее случаях URA.RU рассказала мама 17-летней девушки, которую преподаватель поставил на колени. «Однажды к нему на занятие опоздала пара, парень и девушка. Парня он заставил отжиматься и спросил: „Любишь ее?“, тот ответил: „Люблю“. Тогда Корсак заставил девушку сесть на парня, так он и отжимался», — рассказала женщина. По ее словам, кроме случая с отжиманием и двух эпизодов, попавших на видео, были и другие аналогичные. Например, одну из второкурсниц учитель опять же поставил в угол, причем эту сцену застала другой педагог. «Она спросила: „Это что такое?“, Корсак сказал: „Воспитательные меры“. И на этом все, никаких действий не последовало», — добавила свердловчанка. Как уже сообщалось, педагога техникума Ивана Корсака, который является сотрудником полиции, обвинили в том, что он ставил студенток в угол и одну из них грозил отшлепать ремнем. После того, как родителями были поданы заявления, учитель уволился по собственному желанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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