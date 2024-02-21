Уволен «учитель в погонах», который ставил на колени и шлепал свердловских студенток

В Каменске-Уральском уволили педагога техникума, который ставил студенток в угол
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Совещание в Полпредстве Ур ФО. Екатеринбург, чиновник, отставка, портфель, увольнение
Педагог уволился по собственному желанию Фото:

Сотрудник полиции Каменска-Уральского Иван Корсак уволен из техникума торговли и сервиса, где он подрабатывал преподавателем. Причиной стала вскрывшаяся информация о том, что мужчина своеобразно наказывал студенток: ставил в угол и шлепал ремнем. Мама одной из них рассказала URA.RU педагоге.

«Когда все стало известно, и я написала заявления в различные органы, Корсак прислал сообщения моей дочери. Вот, мол, меня уволили. Она ответила: „А вы считаете нормальным то, как вы поступили?“. Он сказал, что нет, и извинился», — рассказала мама 17-летней студентки, которую Корсак заставил на коленях стоять в углу за смех на занятии.

Другую студентку «учитель в погонах» отшлепал ремнем. Оба случая ребята сняли на видео. На педагога были поданы заявления в полицию, следственный комитет и прокуратуру. Как сообщал глава пресс-службы свердловского управления ГУ Валерий Горелых, по данному факту ведется проверка.

Корреспондент обратился в сам техникум с просьбой подтвердить увольнение Ивана Корсака из преподавателей. «Он не уволен. Он написал заявление по собственному желанию», — кратко ответили в учебном заведении.

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Сотрудник полиции Каменска-Уральского Иван Корсак уволен из техникума торговли и сервиса, где он подрабатывал преподавателем. Причиной стала вскрывшаяся информация о том, что мужчина своеобразно наказывал студенток: ставил в угол и шлепал ремнем. Мама одной из них рассказала URA.RU педагоге. «Когда все стало известно, и я написала заявления в различные органы, Корсак прислал сообщения моей дочери. Вот, мол, меня уволили. Она ответила: „А вы считаете нормальным то, как вы поступили?“. Он сказал, что нет, и извинился», — рассказала мама 17-летней студентки, которую Корсак заставил на коленях стоять в углу за смех на занятии. Другую студентку «учитель в погонах» отшлепал ремнем. Оба случая ребята сняли на видео. На педагога были поданы заявления в полицию, следственный комитет и прокуратуру. Как сообщал глава пресс-службы свердловского управления ГУ Валерий Горелых, по данному факту ведется проверка. Корреспондент обратился в сам техникум с просьбой подтвердить увольнение Ивана Корсака из преподавателей. «Он не уволен. Он написал заявление по собственному желанию», — кратко ответили в учебном заведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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