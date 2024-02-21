Екатеринбуржцы застряли в Таиланде из-за сломанного самолета

21 февраля 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Также задерживается вылет рейсов авиакомпании Red Wings в Москву и Казань Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания Red Wings объявила о задержке авиарейса WZ3045 от 23 февраля, на котором должны были лететь Екатеринбуржцы. Причина задержки — техническая неисправность. «Вниманию пассажиров рейсов WZ3087, WZ3040 от 21.02.24, WZ3039, WZ3046 от 22.02.24, WZ3045, WZ3088 от 23.02.24. Данные рейсы задерживаются в связи с технической неисправностью воздушного судна», — говорится в сообщении telegram-канала авиакомпании Red Wings. Предварительное время задержки вылета рейсов составляет 11 часов 45 минут. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено размещение в гостинице, а также для всех желающих предоставлены напитки и питание.

Авиакомпания Red Wings объявила о задержке авиарейса WZ3045 от 23 февраля, на котором должны были лететь Екатеринбуржцы. Причина задержки — техническая неисправность. «Вниманию пассажиров рейсов WZ3087, WZ3040 от 21.02.24, WZ3039, WZ3046 от 22.02.24, WZ3045, WZ3088 от 23.02.24. Данные рейсы задерживаются в связи с технической неисправностью воздушного судна», — говорится в сообщении telegram-канала авиакомпании Red Wings. Предварительное время задержки вылета рейсов составляет 11 часов 45 минут. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено размещение в гостинице, а также для всех желающих предоставлены напитки и питание.