Екатеринбуржцы застряли в Таиланде из-за сломанного самолета

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Также задерживается вылет рейсов авиакомпании Red Wings в Москву и Казань Фото:

Авиакомпания Red Wings объявила о задержке авиарейса WZ3045 от 23 февраля, на котором должны были лететь Екатеринбуржцы. Причина задержки — техническая неисправность.

«Вниманию пассажиров рейсов WZ3087, WZ3040 от 21.02.24, WZ3039, WZ3046 от 22.02.24, WZ3045, WZ3088 от 23.02.24. Данные рейсы задерживаются в связи с технической неисправностью воздушного судна», — говорится в сообщении telegram-канала авиакомпании Red Wings.

Предварительное время задержки вылета рейсов составляет 11 часов 45 минут. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено размещение в гостинице, а также для всех желающих предоставлены напитки и питание.

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Авиакомпания Red Wings объявила о задержке авиарейса WZ3045 от 23 февраля, на котором должны были лететь Екатеринбуржцы. Причина задержки — техническая неисправность. «Вниманию пассажиров рейсов WZ3087, WZ3040 от 21.02.24, WZ3039, WZ3046 от 22.02.24, WZ3045, WZ3088 от 23.02.24. Данные рейсы задерживаются в связи с технической неисправностью воздушного судна», — говорится в сообщении telegram-канала авиакомпании Red Wings. Предварительное время задержки вылета рейсов составляет 11 часов 45 минут. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено размещение в гостинице, а также для всех желающих предоставлены напитки и питание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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