Можно ли спасти деньги на Qiwi кошельках

Аналитик Разуваев предупредил о потере средств пользователей Qiwi

21 февраля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Qiwi многократно предупреждали перед тем, как отозвать лицензию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Деньги с Qiwi-кошельков и с части вкладов этого банка пользователи могут потерять, и вывести средства будет невозможно. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. Центральный банк (ЦБ) России отозвал лицензию у Qiwi-банка. Компенсации клиентам начнут выплачивать не позднее 6 марта. Этим будет заниматься Агентство по страхованию вкладов (АСВ). При этом это не касается средств электронных кошельков, заявили в ЦБ. Страхование вкладов на них не распространяется. «Кошельки по логике заблокированы. Что будет с этими деньгами, я не знаю. Гарантии распространяются только, если это банковский счет. На электронный кошелек, брокерский счет, инвестиционный счет — нет. Были даже случаи, когда люди успевали перебросить онлайн с инвестиционного счета на обычный банковский, и как только деньги оказывались на нем, гарантия начинала работать», — сказал Александр Разуваев. Новость по теме QIWI Банк лишился лицензии: причины и последствия для вкладчиков Как отметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, самостоятельно вывести средства с Qiwi-кошельков и этого банка не получится. «В России этим банкам пользоваться нельзя. Я думаю, что сейчас уже что-то вывести самостоятельно невозможно», — объяснил депутат. Часть вкладчиков тоже рискуют остаться без компенсации, добавил Разуваев. «Учитывая, что сегодня 21 февраля, я думаю, что до 8 марта начнутся выплаты. Есть риск, что там может быть серая бухгалтерия. То есть для регулятора один реестр вкладчиков, а еще есть другие. Если вы в белом реестре, вы все получите. Если вы в сером реестре — ситуация сложная. Вас как-бы нет. Выплата возможна, если на руках есть бумажные документы. Суды всегда будут на стороне вкладчиков в данной ситуации. Если же это все было онлайн, то доказать будет невозможно. В любом случае, я думаю, что история Qiwi закончена навсегда», — продолжил аналитик. Пользователи получат инструкции, как вывести деньги, уверен, Кирьянов. «Полагаю, что там как раз немного было людей, которые держали больше, чем 1 400 000 рублей, поскольку Qiwi — это больше платежная система. В ближайшее время будет информация о том, как людям поступать, каким образом забирать свои деньги из этой системы», — подчеркнул собеседник агентства. Новость по теме Россиян предупредили об опасности банковских вкладов с инвестпродуктами По его словам, решение ЦБ по отзыву лицензии полностью обосновано. «Если система работает с серьезными нарушениями, которые затрагивают, в том числе, финансирование противоправной деятельности, отмывание доходов, решение вполне обоснованное. Задача у Центробанка не навредить гражданам, а устранить нарушения. Причем Qiwi, действительно, неоднократно предупреждался. Это история даже не последних лет. Нет борьбы с сервисами. Есть борьба с нарушением законодательства. Поэтому надо быть осторожным и тем, кто такую работу ведет, внимательно относиться к соблюдению законов, предписаниям регулятора. Конечно, людям надо тоже понимать, что какие-то крупные суммы в таких сервисах вызывают вопросы. В том числе они могут быть обращены к тем, кто переводит такие деньги», — отметил парламентарий. Qiwi — это не последний сервис, который прекратит свою работу в РФ, уверена доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова. «Надо понимать, что несанкционированный властью вывод денег за рубеж будет невозможен. Все деньги должны быть в стране. Отсюда целый ряд мер, повышающих в том числе налогообложение доходов релокантов. Думаю, на этом список противодействий не ограничится», — заключила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Деньги с Qiwi-кошельков и с части вкладов этого банка пользователи могут потерять, и вывести средства будет невозможно. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. Центральный банк (ЦБ) России отозвал лицензию у Qiwi-банка. Компенсации клиентам начнут выплачивать не позднее 6 марта. Этим будет заниматься Агентство по страхованию вкладов (АСВ). При этом это не касается средств электронных кошельков, заявили в ЦБ. Страхование вкладов на них не распространяется. «Кошельки по логике заблокированы. Что будет с этими деньгами, я не знаю. Гарантии распространяются только, если это банковский счет. На электронный кошелек, брокерский счет, инвестиционный счет — нет. Были даже случаи, когда люди успевали перебросить онлайн с инвестиционного счета на обычный банковский, и как только деньги оказывались на нем, гарантия начинала работать», — сказал Александр Разуваев. Как отметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, самостоятельно вывести средства с Qiwi-кошельков и этого банка не получится. «В России этим банкам пользоваться нельзя. Я думаю, что сейчас уже что-то вывести самостоятельно невозможно», — объяснил депутат. Часть вкладчиков тоже рискуют остаться без компенсации, добавил Разуваев. «Учитывая, что сегодня 21 февраля, я думаю, что до 8 марта начнутся выплаты. Есть риск, что там может быть серая бухгалтерия. То есть для регулятора один реестр вкладчиков, а еще есть другие. Если вы в белом реестре, вы все получите. Если вы в сером реестре — ситуация сложная. Вас как-бы нет. Выплата возможна, если на руках есть бумажные документы. Суды всегда будут на стороне вкладчиков в данной ситуации. Если же это все было онлайн, то доказать будет невозможно. В любом случае, я думаю, что история Qiwi закончена навсегда», — продолжил аналитик. Пользователи получат инструкции, как вывести деньги, уверен, Кирьянов. «Полагаю, что там как раз немного было людей, которые держали больше, чем 1 400 000 рублей, поскольку Qiwi — это больше платежная система. В ближайшее время будет информация о том, как людям поступать, каким образом забирать свои деньги из этой системы», — подчеркнул собеседник агентства. По его словам, решение ЦБ по отзыву лицензии полностью обосновано. «Если система работает с серьезными нарушениями, которые затрагивают, в том числе, финансирование противоправной деятельности, отмывание доходов, решение вполне обоснованное. Задача у Центробанка не навредить гражданам, а устранить нарушения. Причем Qiwi, действительно, неоднократно предупреждался. Это история даже не последних лет. Нет борьбы с сервисами. Есть борьба с нарушением законодательства. Поэтому надо быть осторожным и тем, кто такую работу ведет, внимательно относиться к соблюдению законов, предписаниям регулятора. Конечно, людям надо тоже понимать, что какие-то крупные суммы в таких сервисах вызывают вопросы. В том числе они могут быть обращены к тем, кто переводит такие деньги», — отметил парламентарий. Qiwi — это не последний сервис, который прекратит свою работу в РФ, уверена доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова. «Надо понимать, что несанкционированный властью вывод денег за рубеж будет невозможен. Все деньги должны быть в стране. Отсюда целый ряд мер, повышающих в том числе налогообложение доходов релокантов. Думаю, на этом список противодействий не ограничится», — заключила специалист.