Россиян предупредили об опасности банковских вкладов с инвестпродуктами

Финансист Бадалов: банковские вклады с инвестпродуктами могут стать убыточными

В банках не всегда предупреждают вкладчиков о возможных рисках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В РФ очень часто в банках предлагают сделать вложение, которое включает в себя какой-нибудь инвестиционный продукт. При этом сотрудники организаций не всегда предупреждают клиентов, что гарантий дохода нет. Об этом рассказал финансист Лазарь Бадалов.

«В банках продвигают такие двойные услуги (вклады с инвестпродуктами — прим. URA.RU), обещая вкладчикам ставку выше рыночной. Но не всегда предупреждают о том, что никаких гарантий инвестдохода нет. Инвестиционная часть даже не застрахована в системе страхования вкладов», — отмечает Лазарь Бадалов в беседе с с агентством «Прайм».

Чтобы исправить ситуацию, Центробанк обязали разъяснять вкладчикам все подробности подобных соглашений. Специалисты финансовых компаний теперь обязаны в устной или письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом, подчеркивает финансист.

В октябре правительство РФ подготовило решение, которые позволит повысить инвестиционную активность граждан. Для этого усовершенствовали механизм налогового вычета, который позволит расширить выбор способов увеличения личных сбережений вкладчиков. В России доля вкладов физлиц сроком от трех и более лет упала до 3,1% от общего объема депозитов населения. Такая динамика впервые была зафиксирована за последние 10 лет, предает агентство АСВ.