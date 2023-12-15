Россиян предупредили об опасности банковских вкладов с инвестпродуктами

Финансист Бадалов: банковские вклады с инвестпродуктами могут стать убыточными
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги. Челябинск, маникюр, банк, зарплата, купюры, калькулятор, ипотека, сдача, финансы, премия, банкноты, деньги, расчет, взятка, валюта, бухгалтер, откат, платеж
В банках не всегда предупреждают вкладчиков о возможных рисках Фото:

В РФ очень часто в банках предлагают сделать вложение, которое включает в себя какой-нибудь инвестиционный продукт. При этом сотрудники организаций не всегда предупреждают клиентов, что гарантий дохода нет. Об этом рассказал финансист Лазарь Бадалов.

«В банках продвигают такие двойные услуги (вклады с инвестпродуктами — прим. URA.RU), обещая вкладчикам ставку выше рыночной. Но не всегда предупреждают о том, что никаких гарантий инвестдохода нет. Инвестиционная часть даже не застрахована в системе страхования вкладов», — отмечает Лазарь Бадалов в беседе с с агентством «Прайм».

Чтобы исправить ситуацию, Центробанк обязали разъяснять вкладчикам все подробности подобных соглашений. Специалисты финансовых компаний теперь обязаны в устной или письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом, подчеркивает финансист.

В октябре правительство РФ подготовило решение, которые позволит повысить инвестиционную активность граждан. Для этого усовершенствовали механизм налогового вычета, который позволит расширить выбор способов увеличения личных сбережений вкладчиков. В России доля вкладов физлиц сроком от трех и более лет упала до 3,1% от общего объема депозитов населения. Такая динамика впервые была зафиксирована за последние 10 лет, предает агентство АСВ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В РФ очень часто в банках предлагают сделать вложение, которое включает в себя какой-нибудь инвестиционный продукт. При этом сотрудники организаций не всегда предупреждают клиентов, что гарантий дохода нет. Об этом рассказал финансист Лазарь Бадалов. «В банках продвигают такие двойные услуги (вклады с инвестпродуктами — прим. URA.RU), обещая вкладчикам ставку выше рыночной. Но не всегда предупреждают о том, что никаких гарантий инвестдохода нет. Инвестиционная часть даже не застрахована в системе страхования вкладов», — отмечает Лазарь Бадалов в беседе с с агентством «Прайм». Чтобы исправить ситуацию, Центробанк обязали разъяснять вкладчикам все подробности подобных соглашений. Специалисты финансовых компаний теперь обязаны в устной или письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом, подчеркивает финансист. В октябре правительство РФ подготовило решение, которые позволит повысить инвестиционную активность граждан. Для этого усовершенствовали механизм налогового вычета, который позволит расширить выбор способов увеличения личных сбережений вкладчиков. В России доля вкладов физлиц сроком от трех и более лет упала до 3,1% от общего объема депозитов населения. Такая динамика впервые была зафиксирована за последние 10 лет, предает агентство АСВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...