Глава УМВД ХМАО заявил депутатам о дефиците кадров в полиции

Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов заявил депутатам думы Югры о дефиците кадров в полиции. В силовом ведомстве не хватает порядка 900 сотрудников. Речь об этом зашла во время отчета начальника регионального управления МВД на заседании окружного парламента, его трансляция велась на официальном сайте окружной думы.
«Положение остается напряженным, а вакантными более 900 должностей аттестованного личного состава. Наиболее сложная ситуация в патрульно-постовой службе, подразделении участковых уполномоченных и оперативном блоке», — сказал Дамир Сатретдинов. Неконкурентоспособную зарплату глава полиции назвал одним из основных факторов дефицита кадров.
Дамир Сатретдинов также сказал, что обратился с этой проблемой к губернатору Натальи Комаровой. Власти Югры в настоящий момент разрабатывают дорожную карту по мерам соцподдержки для сотрудников полиции.
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