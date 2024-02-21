Для Челябинска закупят 168 новых троллейбусов «Синара». Фото

21 февраля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

В Челябинске продолжается модернизация общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для Челябинска в рамках модернизации транспортной сети закупят 168 новых троллейбусов «Синара». Об этом сообщил начальник управления транспортной инфраструктуры и земельных отношений минтранспорта региона Александр Сухоруков. «Для обновления всей троллейбусной системы в Челябинске подписано концессионное соглашение, запущен завод городского электрического транспорта, рассчитанный на производство до 350 машин в год. Всего будет закуплено 168 новых троллейбусов „Синара“ для обслуживания 12 маршрутов, мощность которых составит до 60 миллионов пассажиров в год», — заявил Сухоруков. Сухоруков добавил, что в рамках соглашения в Челябинске проведут модернизацию действующего депо, 24 тяговых подстанций и всей контактной сети троллейбусов. Кроме того, планируется построить второе депо, новые ветки и еще три подстанции. Работы ведутся и по обновлению трамвайного сообщения. В 2023 году было отремонтировано 15,3 километра одиночного пути, всего за три года протяженность работ превысила 27 километров. В текущем году запланирован ремонт еще восьми километров путей. Обновляется также парк автобусов, в 2024 году ожидается поставка 50 автобусов. Большинство маршрутов к 2026 году планируется перевести на регулируемый тариф, сейчас эта цифра достигает 59%. Пресс-служба миндортранса Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для Челябинска в рамках модернизации транспортной сети закупят 168 новых троллейбусов «Синара». Об этом сообщил начальник управления транспортной инфраструктуры и земельных отношений минтранспорта региона Александр Сухоруков. «Для обновления всей троллейбусной системы в Челябинске подписано концессионное соглашение, запущен завод городского электрического транспорта, рассчитанный на производство до 350 машин в год. Всего будет закуплено 168 новых троллейбусов „Синара“ для обслуживания 12 маршрутов, мощность которых составит до 60 миллионов пассажиров в год», — заявил Сухоруков. Сухоруков добавил, что в рамках соглашения в Челябинске проведут модернизацию действующего депо, 24 тяговых подстанций и всей контактной сети троллейбусов. Кроме того, планируется построить второе депо, новые ветки и еще три подстанции. Работы ведутся и по обновлению трамвайного сообщения. В 2023 году было отремонтировано 15,3 километра одиночного пути, всего за три года протяженность работ превысила 27 километров. В текущем году запланирован ремонт еще восьми километров путей. Обновляется также парк автобусов, в 2024 году ожидается поставка 50 автобусов. Большинство маршрутов к 2026 году планируется перевести на регулируемый тариф, сейчас эта цифра достигает 59%.