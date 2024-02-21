Для Челябинска закупят 168 новых троллейбусов «Синара». Фото

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Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, площадь революции, остановка общественного транспорта, пассажиры, городской транспорт, красный троллейбус, новый троллейбус синара
В Челябинске продолжается модернизация общественного транспорта Фото:

Для Челябинска в рамках модернизации транспортной сети закупят 168 новых троллейбусов «Синара». Об этом сообщил начальник управления транспортной инфраструктуры и земельных отношений минтранспорта региона Александр Сухоруков.

«Для обновления всей троллейбусной системы в Челябинске подписано концессионное соглашение, запущен завод городского электрического транспорта, рассчитанный на производство до 350 машин в год. Всего будет закуплено 168 новых троллейбусов „Синара“ для обслуживания 12 маршрутов, мощность которых составит до 60 миллионов пассажиров в год», — заявил Сухоруков.

Сухоруков добавил, что в рамках соглашения в Челябинске проведут модернизацию действующего депо, 24 тяговых подстанций и всей контактной сети троллейбусов. Кроме того, планируется построить второе депо, новые ветки и еще три подстанции.

Работы ведутся и по обновлению трамвайного сообщения. В 2023 году было отремонтировано 15,3 километра одиночного пути, всего за три года протяженность работ превысила 27 километров. В текущем году запланирован ремонт еще восьми километров путей. Обновляется также парк автобусов, в 2024 году ожидается поставка 50 автобусов. Большинство маршрутов к 2026 году планируется перевести на регулируемый тариф, сейчас эта цифра достигает 59%.

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Для Челябинска в рамках модернизации транспортной сети закупят 168 новых троллейбусов «Синара». Об этом сообщил начальник управления транспортной инфраструктуры и земельных отношений минтранспорта региона Александр Сухоруков. «Для обновления всей троллейбусной системы в Челябинске подписано концессионное соглашение, запущен завод городского электрического транспорта, рассчитанный на производство до 350 машин в год. Всего будет закуплено 168 новых троллейбусов „Синара“ для обслуживания 12 маршрутов, мощность которых составит до 60 миллионов пассажиров в год», — заявил Сухоруков. Сухоруков добавил, что в рамках соглашения в Челябинске проведут модернизацию действующего депо, 24 тяговых подстанций и всей контактной сети троллейбусов. Кроме того, планируется построить второе депо, новые ветки и еще три подстанции. Работы ведутся и по обновлению трамвайного сообщения. В 2023 году было отремонтировано 15,3 километра одиночного пути, всего за три года протяженность работ превысила 27 километров. В текущем году запланирован ремонт еще восьми километров путей. Обновляется также парк автобусов, в 2024 году ожидается поставка 50 автобусов. Большинство маршрутов к 2026 году планируется перевести на регулируемый тариф, сейчас эта цифра достигает 59%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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